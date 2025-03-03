WSJ: Белый дом прекратил финансирование новых поставок оружия Украине

Украина получает вооружение из США по нескольким программам. Кроме Программы финансирования иностранных военных операций, предусматривающей предоставление кредитов и грантов на закупку вооружений у американских оборонных компаний, также используется Инициатива помощи в сфере безопасности Украины, в рамках которой Пентагон закупает оружие для Киева, но в настоящее время эта программа исчерпала финансирование. Но ключевым инструментом поставок вооружений остается механизм, позволяющий президенту США передавать Украине оружие из запасов Пентагона. Сам Трамп во время общения с прессой 3 марта сказал, что «еще не обсуждал решение» о приостановке помощи Украине.