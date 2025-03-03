WSJ: Белый дом прекратил финансирование новых поставок оружия Украине
Администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия Украине и рассматривает возможность замораживания поставок из запасов США, что угрожает способности Киева вести боевые действия, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
Финансирование было приостановлено в последние недели на фоне заморозки иностранной помощи (USAID) администрацией. Но шаг по потенциальному закрытию главного канала передачи оружия Украине произошел через несколько дней после публичного спора между Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Напряженный обмен мнениями 28 февраля вызвал опасения по всей Европе, что США могут отказаться от поддержки Украины.
Трамп 3 марта также раскритиковал Зеленского за то, что тот заявил, что военный конфликт, скорее всего, будет продолжаться в течение долгого времени. «Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и США не будут с этим мириться!», – написал Трамп на своей платформе в социальных сетях Truth Social.
По данным газеты, администрация Трампа в конце января приказала прекратить всю иностранную помощь, включая военную помощь, за исключением Израиля и Египта. 28 февраля администрация заявила, что отправляет Израилю почти $3 млрд в виде оружия, в том числе более 35 000 новых 2000-фунтовых бомб.
Украина получает вооружение из США по нескольким программам. Кроме Программы финансирования иностранных военных операций, предусматривающей предоставление кредитов и грантов на закупку вооружений у американских оборонных компаний, также используется Инициатива помощи в сфере безопасности Украины, в рамках которой Пентагон закупает оружие для Киева, но в настоящее время эта программа исчерпала финансирование. Но ключевым инструментом поставок вооружений остается механизм, позволяющий президенту США передавать Украине оружие из запасов Пентагона. Сам Трамп во время общения с прессой 3 марта сказал, что «еще не обсуждал решение» о приостановке помощи Украине.