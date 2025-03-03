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WSJ: Белый дом прекратил финансирование новых поставок оружия Украине

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия Украине и рассматривает возможность замораживания поставок из запасов США, что угрожает способности Киева вести боевые действия, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на действующих и бывших чиновников.

Финансирование было приостановлено в последние недели на фоне заморозки иностранной помощи (USAID) администрацией. Но шаг по потенциальному закрытию главного канала передачи оружия Украине произошел через несколько дней после публичного спора между Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Напряженный обмен мнениями 28 февраля вызвал опасения по всей Европе, что США могут отказаться от поддержки Украины.

Трамп 3 марта также раскритиковал Зеленского за то, что тот заявил, что военный конфликт, скорее всего, будет продолжаться в течение долгого времени. «Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и США не будут с этим мириться!», – написал Трамп на своей платформе в социальных сетях Truth Social.

По данным газеты, администрация Трампа в конце января приказала прекратить всю иностранную помощь, включая военную помощь, за исключением Израиля и Египта. 28 февраля администрация заявила, что отправляет Израилю почти $3 млрд в виде оружия, в том числе более 35 000 новых 2000-фунтовых бомб.

Украина получает вооружение из США по нескольким программам. Кроме Программы финансирования иностранных военных операций, предусматривающей предоставление кредитов и грантов на закупку вооружений у американских оборонных компаний, также используется Инициатива помощи в сфере безопасности Украины, в рамках которой Пентагон закупает оружие для Киева, но в настоящее время эта программа исчерпала финансирование. Но ключевым инструментом поставок вооружений остается механизм, позволяющий президенту США передавать Украине оружие из запасов Пентагона. Сам Трамп во время общения с прессой 3 марта сказал, что «еще не обсуждал решение» о приостановке помощи Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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