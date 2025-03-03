Трамп: вопрос об остановке военной помощи Украине пока не обсуждался
Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не обсуждал прекращение поставок военной помощи Украине на фоне перепалки с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Я пока даже не говорил об этом. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас происходит много всего», – сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос, рассматривает ли он возможность приостановки военной помощи Украине.
Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя администрации сообщила, что 3 марта Трамп планирует провести встречу со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, чтобы обсудить и, возможно, принять меры в отношении Киева.
По словам чиновника, меры могут включать приостановку или отмену американской военной помощи Украине, в том числе поставки боеприпасов и оборудования, разрешенные и оплаченные при администрации предыдущего президента США Джо Байдена.
28 февраля Трамп и Зеленский встретились в Белом доме. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым. Однако встреча превратилась в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который обвинил Киев в неблагодарности за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.