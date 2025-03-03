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Трамп: вопрос об остановке военной помощи Украине пока не обсуждался

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не обсуждал прекращение поставок военной помощи Украине на фоне перепалки с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Я пока даже не говорил об этом. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас происходит много всего», – сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос, рассматривает ли он возможность приостановки военной помощи Украине.

Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя администрации сообщила, что 3 марта Трамп планирует провести встречу со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, чтобы обсудить и, возможно, принять меры в отношении Киева.

По словам чиновника, меры могут включать приостановку или отмену американской военной помощи Украине, в том числе поставки боеприпасов и оборудования, разрешенные и оплаченные при администрации предыдущего президента США Джо Байдена.

28 февраля Трамп и Зеленский встретились в Белом доме. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым. Однако встреча превратилась в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который обвинил Киев в неблагодарности за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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