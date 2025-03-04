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В Сербии оппозиция зажгла дымовые шашки в парламенте во время заседания

Ведомости

Во время заседания сербского парламента между депутатами произошла драка, после чего оппозиция зажгла черные и красные дымовые шашки, сообщает издание Danas.

Инцидент начался с того, что депутат от оппозиционной партии ZLF Радомир Лазович попытался пройти к спикеру парламента Ане Брнабич после принятия повестки дня, но ему помешала охрана. За ним последовали другие оппозиционные депутаты. В этот момент был поднят плакат с надписью: «Сербия встает, чтобы режим пал». Далее оппозиционные депутаты начали бросать дымовые шашки. Несмотря на происходящее, Брнабич кричала о том, что заседание должно продолжаться.

Брнабич сообщила, что в ходе противостояния у депутата Ясмины Обрадович случился инсульт, сейчас она борется за жизнь. Депутат Ясмина Каранац получила серьезные травмы в результате попадания шашки по голове.

В то же время перед зданием парламента Сербии началась акция протеста.

27 февраля заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин в ходе встречи со студентами Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве заявил, что в стране происходит попытка государственного переворота. Зампред сравнил происходящее в стране с организацией «очередной цветной революции».

К концу 2024 г. главной движущей силой акций стали студенты, школьники и значительная часть их преподавателей. Демонстранты выдвинули четыре требования. Самое главное из них – полностью открытое расследование трагедии в Нови-Саде с публикацией всех документов, касающихся проводившейся в 2024 г. реконструкции здания вокзала, и наказание виновных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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