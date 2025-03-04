В Сербии оппозиция зажгла дымовые шашки в парламенте во время заседания
Во время заседания сербского парламента между депутатами произошла драка, после чего оппозиция зажгла черные и красные дымовые шашки, сообщает издание Danas.
Инцидент начался с того, что депутат от оппозиционной партии ZLF Радомир Лазович попытался пройти к спикеру парламента Ане Брнабич после принятия повестки дня, но ему помешала охрана. За ним последовали другие оппозиционные депутаты. В этот момент был поднят плакат с надписью: «Сербия встает, чтобы режим пал». Далее оппозиционные депутаты начали бросать дымовые шашки. Несмотря на происходящее, Брнабич кричала о том, что заседание должно продолжаться.
Брнабич сообщила, что в ходе противостояния у депутата Ясмины Обрадович случился инсульт, сейчас она борется за жизнь. Депутат Ясмина Каранац получила серьезные травмы в результате попадания шашки по голове.
В то же время перед зданием парламента Сербии началась акция протеста.
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