В Сербии оппозиция зажгла дымовые шашки в парламенте во время заседания

Инцидент начался с того, что депутат от оппозиционной партии ZLF Радомир Лазович попытался пройти к спикеру парламента Ане Брнабич после принятия повестки дня, но ему помешала охрана. За ним последовали другие оппозиционные депутаты. В этот момент был поднят плакат с надписью: «Сербия встает, чтобы режим пал». Далее оппозиционные депутаты начали бросать дымовые шашки. Несмотря на происходящее, Брнабич кричала о том, что заседание должно продолжаться.