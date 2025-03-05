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В первом чтении принят проект о запрете просветительской деятельности иноагентов

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает любую просветительскую и образовательную работу иноагентов, передает корреспондент «Ведомостей». Поправки были предложены 31 января в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

В настоящее время такие ограничения действуют только в отношении обучения несовершеннолетних. Согласно законопроекту, имеющие статус иноагентов не смогут осуществлять просветительскую и педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Также проект запрещает получение статуса социально ориентированной НКО и соответствующих льгот, если организация признана иноагентом.

14 января один из авторов законопроекта – глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев объявил, что комитет по безопасности и противодействию коррупции намерен внести на рассмотрение пакет законопроектов, направленный на ужесточение законодательства в отношении иностранных агентов. Он говорил, что в первую очередь от влияния иноагентов парламентарии постараются защитить сферу образования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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