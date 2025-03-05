В первом чтении принят проект о запрете просветительской деятельности иноагентов

14 января один из авторов законопроекта – глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев объявил, что комитет по безопасности и противодействию коррупции намерен внести на рассмотрение пакет законопроектов, направленный на ужесточение законодательства в отношении иностранных агентов. Он говорил, что в первую очередь от влияния иноагентов парламентарии постараются защитить сферу образования.