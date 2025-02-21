Госдума в марте рассмотрит проект о запрете иноагентам заниматься просвещением

14 января Пискарев объявил, что думский комитет по безопасности и противодействию коррупции намерен внести на рассмотрение пакет законопроектов, направленный на ужесточение законодательства в отношении иностранных агентов. Он говорил, что в первую очередь от влияния иноагентов парламентарии постараются защитить сферу образования. При этом законодательством иноагентам уже запрещается преподавать и заниматься просвещением, а созданный ими контент запрещено распространять среди несовершеннолетних.