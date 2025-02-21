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Госдума в марте рассмотрит проект о запрете иноагентам заниматься просвещением

Ведомости

Депутаты Госдумы в марте рассмотрят в первом чтении проект о полном запрете иностранным агентам заниматься просвещением и образованием в России. Об этом заявил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев.

По его словам, лишившись поддержки Агентства по международному развитию (USAID), российские НКО-иноагенты ищут новые источники финансирования. Они совместно с 60 зарубежными организациями обратились к лидерам Евросоюза с призывом возглавить «сообщество доноров» и «обеспечить бесперебойное продолжение программ помощи».

Пискарев указал, что среди российских подписантов обращения к ЕС были организации-иноагенты, занимающиеся, в том числе, просвещением. Этот факт подтверждает необходимость введения законодательного запрета на осуществление иноагентами просветительской деятельности вне зависимости от того, в отношении кого она осуществляется, считает он.

14 января Пискарев объявил, что думский комитет по безопасности и противодействию коррупции намерен внести на рассмотрение пакет законопроектов, направленный на ужесточение законодательства в отношении иностранных агентов. Он говорил, что в первую очередь от влияния иноагентов парламентарии постараются защитить сферу образования. При этом законодательством иноагентам уже запрещается преподавать и заниматься просвещением, а созданный ими контент запрещено распространять среди несовершеннолетних.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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