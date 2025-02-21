Госдума в марте рассмотрит проект о запрете иноагентам заниматься просвещением
Депутаты Госдумы в марте рассмотрят в первом чтении проект о полном запрете иностранным агентам заниматься просвещением и образованием в России. Об этом заявил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев.
По его словам, лишившись поддержки Агентства по международному развитию (USAID), российские НКО-иноагенты ищут новые источники финансирования. Они совместно с 60 зарубежными организациями обратились к лидерам Евросоюза с призывом возглавить «сообщество доноров» и «обеспечить бесперебойное продолжение программ помощи».
Пискарев указал, что среди российских подписантов обращения к ЕС были организации-иноагенты, занимающиеся, в том числе, просвещением. Этот факт подтверждает необходимость введения законодательного запрета на осуществление иноагентами просветительской деятельности вне зависимости от того, в отношении кого она осуществляется, считает он.
14 января Пискарев объявил, что думский комитет по безопасности и противодействию коррупции намерен внести на рассмотрение пакет законопроектов, направленный на ужесточение законодательства в отношении иностранных агентов. Он говорил, что в первую очередь от влияния иноагентов парламентарии постараются защитить сферу образования. При этом законодательством иноагентам уже запрещается преподавать и заниматься просвещением, а созданный ими контент запрещено распространять среди несовершеннолетних.