Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на 17,6 млн рублей в 2024 году

17 декабря 2024 г. Госдума в третьем чтении приняла закон о рублевых спецсчетах для иностранных агентов. 28 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно поправкам, иноагенты, получающие в России доход от интеллектуальной деятельности, должны открыть один специальный рублевый счет, на который будут приходить авторские вознаграждения. Распоряжаться этими средствами они смогут только после утраты иноагентского статуса. Списания с этого счета в российский бюджет по обязательствам иноагентов возможны по решению суда.