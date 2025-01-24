Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на 17,6 млн рублей в 2024 году
В прошлом году Роскомнадзор оштрафовал иностранных агентов за отсутствие маркировки в распространяемых материалах на 17,6 млн руб. Об этом рассказал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев, передает ТАСС.
«Мы наложили штрафов только в 2024 г. на 17,6 млн руб. В общей сложности сумма штрафов равняется 1 млрд руб», – уточнил Зайцев.
14 января глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объявил, что комитет собирается внести на рассмотрение пакет законопроектов, направленный на ужесточение законодательства в отношении иностранных агентов.
Он уточнил, что в первую очередь от влияния иноагентов парламентарии постараются защитить сферу образования. При этом законодательство уже запрещает иноагентам преподавать и заниматься просвещением, а созданный ими контент запрещено распространять среди несовершеннолетних.
17 декабря 2024 г. Госдума в третьем чтении приняла закон о рублевых спецсчетах для иностранных агентов. 28 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно поправкам, иноагенты, получающие в России доход от интеллектуальной деятельности, должны открыть один специальный рублевый счет, на который будут приходить авторские вознаграждения. Распоряжаться этими средствами они смогут только после утраты иноагентского статуса. Списания с этого счета в российский бюджет по обязательствам иноагентов возможны по решению суда.