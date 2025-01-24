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Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на 17,6 млн рублей в 2024 году

Ведомости

В прошлом году Роскомнадзор оштрафовал иностранных агентов за отсутствие маркировки в распространяемых материалах на 17,6 млн руб. Об этом рассказал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев, передает ТАСС.

«Мы наложили штрафов только в 2024 г. на 17,6 млн руб. В общей сложности сумма штрафов равняется 1 млрд руб», – уточнил Зайцев.

14 января глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объявил, что комитет собирается внести на рассмотрение пакет законопроектов, направленный на ужесточение законодательства в отношении иностранных агентов.

Он уточнил, что в первую очередь от влияния иноагентов парламентарии постараются защитить сферу образования. При этом законодательство уже запрещает иноагентам преподавать и заниматься просвещением, а созданный ими контент запрещено распространять среди несовершеннолетних.

17 декабря 2024 г. Госдума в третьем чтении приняла закон о рублевых спецсчетах для иностранных агентов. 28 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно поправкам, иноагенты, получающие в России доход от интеллектуальной деятельности, должны открыть один специальный рублевый счет, на который будут приходить авторские вознаграждения. Распоряжаться этими средствами они смогут только после утраты иноагентского статуса. Списания с этого счета в российский бюджет по обязательствам иноагентов возможны по решению суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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