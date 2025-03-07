МИД России выразил обеспокоенность в связи с обострением в Сирии

В сообщении подчеркивается, что Россия занимает принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Официальный представитель МИДа также заявила, что в министерстве рассчитывают на содействие всех государств, имеющих влияние на обстановку в Сирии, в нормализации ситуации. Россия настроена на тесную координацию усилий с зарубежными партнерами в интересах скорейшего снятия напряженности в стране, говорится в сообщении.