МИД России выразил обеспокоенность в связи с обострением в Сирии
В Министерстве иностранных дел России выражают обеспокоенность в связи с обострением обстановки в Сирии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В сообщении говорится, что в министерство поступила информация о масштабных боевых столкновениях в провинциях Латакия и Тартус с участием сирийских силовых структур и вооруженных формирований. Сообщается также о большом количестве погибших и пострадавших с обеих сторон. В ряде крупных городов страны был введен комендантский час.
В сообщении Захарова от лица МИДа призывает всех сирийских лидеров, которые могут повлиять на сложившуюся ситуацию, сделать все возможное для скорейшего завершения боевых действий, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
В сообщении подчеркивается, что Россия занимает принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Официальный представитель МИДа также заявила, что в министерстве рассчитывают на содействие всех государств, имеющих влияние на обстановку в Сирии, в нормализации ситуации. Россия настроена на тесную координацию усилий с зарубежными партнерами в интересах скорейшего снятия напряженности в стране, говорится в сообщении.
6 и 7 марта на средиземноморском побережье Сирии в провинциях Латакия и Тартус вспыхнули вооруженные столкновения. Бои идут между вооруженными формированиями новых сирийских властей во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»