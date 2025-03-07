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МИД России выразил обеспокоенность в связи с обострением в Сирии

Ведомости

В Министерстве иностранных дел России выражают обеспокоенность в связи с обострением обстановки в Сирии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В сообщении говорится, что в министерство поступила информация о масштабных боевых столкновениях в провинциях Латакия и Тартус с участием сирийских силовых структур и вооруженных формирований. Сообщается также о большом количестве погибших и пострадавших с обеих сторон. В ряде крупных городов страны был введен комендантский час.

В сообщении Захарова от лица МИДа призывает всех сирийских лидеров, которые могут повлиять на сложившуюся ситуацию, сделать все возможное для скорейшего завершения боевых действий, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

В сообщении подчеркивается, что Россия занимает принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Официальный представитель МИДа также заявила, что в министерстве рассчитывают на содействие всех государств, имеющих влияние на обстановку в Сирии, в нормализации ситуации. Россия настроена на тесную координацию усилий с зарубежными партнерами в интересах скорейшего снятия напряженности в стране, говорится в сообщении.

6 и 7 марта на средиземноморском побережье Сирии в провинциях Латакия и Тартус вспыхнули вооруженные столкновения. Бои идут между вооруженными формированиями новых сирийских властей во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и отрядами повстанцев. Вооруженные стычки происходят в ареале проживания этнорелигиозного меньшинства алавитов, бывшей опоры правительства бежавшего в Россию Башара Асада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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