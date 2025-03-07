NYT: Трамп хочет пересмотреть договор о границе между США и Канадой
Президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть договор о границе с Канадой, который действует с 1908 г., сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
В начале февраля Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели два телефонных разговора, в ходе которых политики обсудили введенные тарифы на канадский экспорт со стороны США. Собеседники издания рассказали, что в ходе этих разговоров Трамп заявил, что считает договор 1908 г. о границе между государствами недействительным. Лидер США также упомянул о возобновлении переговоров о совместном использовании рек и озер двумя странами, что регулируется рядом договоров.
Во время телефонных разговоров Трамп также изложил список претензий к торговым отношениям между странами. В ходе диалога он затронул в том числе защищенный канадский молочный сектор, трудности, с которыми сталкиваются американские банки при ведении бизнеса в Канаде, и канадские налоги на потребление, которые, по мнению Трампа, несправедливы, поскольку делают американские товары дороже.
4 марта начали действовать пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. Трамп говорил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока указанными странами не будет ограничено поступление наркотиков в США. Указ о введении повышенных пошлин был подписан 2 февраля.
5 марта Трюдо связался с Трампом для обсуждения торговых пошлин. В тот же день Канада обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию в связи с введенными США против нее пошлинами.