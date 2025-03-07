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NYT: Трамп хочет пересмотреть договор о границе между США и Канадой

Ведомости

Президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть договор о границе с Канадой, который действует с 1908 г., сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В начале февраля Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели два телефонных разговора, в ходе которых политики обсудили введенные тарифы на канадский экспорт со стороны США. Собеседники издания рассказали, что в ходе этих разговоров Трамп заявил, что считает договор 1908 г. о границе между государствами недействительным. Лидер США также упомянул о возобновлении переговоров о совместном использовании рек и озер двумя странами, что регулируется рядом договоров.

Во время телефонных разговоров Трамп также изложил список претензий к торговым отношениям между странами. В ходе диалога он затронул в том числе защищенный канадский молочный сектор, трудности, с которыми сталкиваются американские банки при ведении бизнеса в Канаде, и канадские налоги на потребление, которые, по мнению Трампа, несправедливы, поскольку делают американские товары дороже.

4 марта начали действовать пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. Трамп говорил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока указанными странами не будет ограничено поступление наркотиков в США. Указ о введении повышенных пошлин был подписан 2 февраля.

5 марта Трюдо связался с Трампом для обсуждения торговых пошлин. В тот же день Канада обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию в связи с введенными США против нее пошлинами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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