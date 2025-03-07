NYT: Трамп хочет пересмотреть договор о границе между США и Канадой

В начале февраля Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели два телефонных разговора, в ходе которых политики обсудили введенные тарифы на канадский экспорт со стороны США. Собеседники издания рассказали, что в ходе этих разговоров Трамп заявил, что считает договор 1908 г. о границе между государствами недействительным. Лидер США также упомянул о возобновлении переговоров о совместном использовании рек и озер двумя странами, что регулируется рядом договоров.