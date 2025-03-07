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США заявили о конфискации доменов и заморозке $26 млн криптобиржи Garantex

Ведомости

Министерство юстиции США и Секретная служба США (US Secret Service) сообщили о конфискации доменов российской криптовалютной биржи Garantex и замораживании ее активов.

Платформу обвиняют в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима. Указано, что постановление об аресте трех доменных имен было санкционировано судьей. Люди, заходящие на сайты, теперь увидят сообщения, что сайт был изъят правоохранительными органами.

«Секретная служба также заморозила более $26 млн в криптовалютных транзакциях, совершенных через сайт, которые использовались для отмывания денег Garantex», – поясняется в сообщении Секретной службы США.

В официальном Telegram-канале биржи Garantex пользователей просят проявить терпение, а важное объявление обещают дать завтра. Представители компании поясняют, что «в настоящий прорабатывают технические вопросы решения».

6 марта криптобиржа Garantex заявила, что временно приостановила оказание услуг из-за блокировки эмитентом крупнейшего стейблкоина USDT Tether их кошельков. Тогда пояснялось, что под блокировку попала сумма на 2,5 млрд руб. Представители Garantex также предупреждали, что весь USDT на российских кошельках сейчас под угрозой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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