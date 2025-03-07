США заявили о конфискации доменов и заморозке $26 млн криптобиржи Garantex

6 марта криптобиржа Garantex заявила, что временно приостановила оказание услуг из-за блокировки эмитентом крупнейшего стейблкоина USDT Tether их кошельков. Тогда пояснялось, что под блокировку попала сумма на 2,5 млрд руб. Представители Garantex также предупреждали, что весь USDT на российских кошельках сейчас под угрозой.