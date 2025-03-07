США заявили о конфискации доменов и заморозке $26 млн криптобиржи Garantex
Министерство юстиции США и Секретная служба США (US Secret Service) сообщили о конфискации доменов российской криптовалютной биржи Garantex и замораживании ее активов.
Платформу обвиняют в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима. Указано, что постановление об аресте трех доменных имен было санкционировано судьей. Люди, заходящие на сайты, теперь увидят сообщения, что сайт был изъят правоохранительными органами.
«Секретная служба также заморозила более $26 млн в криптовалютных транзакциях, совершенных через сайт, которые использовались для отмывания денег Garantex», – поясняется в сообщении Секретной службы США.
В официальном Telegram-канале биржи Garantex пользователей просят проявить терпение, а важное объявление обещают дать завтра. Представители компании поясняют, что «в настоящий прорабатывают технические вопросы решения».
6 марта криптобиржа Garantex заявила, что временно приостановила оказание услуг из-за блокировки эмитентом крупнейшего стейблкоина USDT Tether их кошельков. Тогда пояснялось, что под блокировку попала сумма на 2,5 млрд руб. Представители Garantex также предупреждали, что весь USDT на российских кошельках сейчас под угрозой.