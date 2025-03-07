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Мишустин освободил Бондаренко от должности замминистра энергетики

Ведомости

Статс-секретарь – заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко покинула свою должность. Об этом сообщается в опубликованном указе на сайте правительства РФ.

Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Поясняется, что Бондаренко освобождается от занимаемой должности «в связи с переходом на другую работ». Новое ее место работы не называется.

Бондаренко занимала кресло замминистра с февраля 2018 г. В министерстве она отвечала за работу над законопроектами. На сайте Минэнерго указано, что в сферу ее ответственности также входили вопросы государственной службы, антикоррупционных мер, развития кадрового потенциала, образования в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) и другие. В ее подчинении находились два департамента: административный и экономической безопасности в сфере ТЭК.

«Ведомости» 18 февраля писали о том, что Бондаренко скоро покинет Минэнерго. По данным одного из источников, знающих о планируемых кадровых изменениях, статс-секретарем станет депутат Госдумы Дмитрий Исламов, который сейчас занимает пост первого заместителя председателя комитета по энергетике Госдумы.

При этом отмечалось, что сроки перехода парламентария на новую должность будут зависеть от того, как быстро соответствующие документы будут утверждены в правительстве, поскольку назначение заместителей министра осуществляется распоряжением главы кабмина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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