Мишустин освободил Бондаренко от должности замминистра энергетики

Бондаренко занимала кресло замминистра с февраля 2018 г. В министерстве она отвечала за работу над законопроектами. На сайте Минэнерго указано, что в сферу ее ответственности также входили вопросы государственной службы, антикоррупционных мер, развития кадрового потенциала, образования в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) и другие. В ее подчинении находились два департамента: административный и экономической безопасности в сфере ТЭК.