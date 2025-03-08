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Сирийская армия закрыла дороги в провинции Тартус и Латакия

Ведомости

Сирийские силы безопасности новых властей Сирии перекрыли дороги в провинции Тартус и Латакию, передает агентство Sana со ссылкой на источник в минобороны страны.

Ограничение проезда вводится для предотвращения возможного правонарушения в провинциях и для стабилизации ситуации в регионе, пояснил собеседник агентства.

6 марта в результате серии нападений, организованных сторонниками бывшего президента Сирии, в районе Джебла в провинции Латакия погибли не менее 13 сотрудников управления государственной безопасности новых властей, сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на источники. Вооруженные стычки происходят в ареале проживания этнорелигиозного меньшинства алавитов, бывшей опоры правительства бежавшего в Россию Башара Асада.

На следующий день, 7 марта, в трех городах Сирии – Латакии, Тартусе и Хомсе – был введен комендантский час.

МИД России выразил обеспокоенность в связи с обострением обстановки в Сирии. Официальный представитель министерства Мария Захарова от лица МИДа призвала всех сирийских лидеров, которые могут повлиять на сложившуюся ситуацию, сделать все возможное для скорейшего завершения боевых действий, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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