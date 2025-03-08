Сирийская армия закрыла дороги в провинции Тартус и Латакия
Сирийские силы безопасности новых властей Сирии перекрыли дороги в провинции Тартус и Латакию, передает агентство Sana со ссылкой на источник в минобороны страны.
Ограничение проезда вводится для предотвращения возможного правонарушения в провинциях и для стабилизации ситуации в регионе, пояснил собеседник агентства.
6 марта в результате серии нападений, организованных сторонниками бывшего президента Сирии, в районе Джебла в провинции Латакия погибли не менее 13 сотрудников управления государственной безопасности новых властей, сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на источники. Вооруженные стычки происходят в ареале проживания этнорелигиозного меньшинства алавитов, бывшей опоры правительства бежавшего в Россию Башара Асада.
На следующий день, 7 марта, в трех городах Сирии – Латакии, Тартусе и Хомсе – был введен комендантский час.
МИД России выразил обеспокоенность в связи с обострением обстановки в Сирии. Официальный представитель министерства Мария Захарова от лица МИДа призвала всех сирийских лидеров, которые могут повлиять на сложившуюся ситуацию, сделать все возможное для скорейшего завершения боевых действий, чтобы избежать жертв среди мирного населения.