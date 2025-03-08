Сирийская армия закрыла дороги в провинции Тартус и Латакия

МИД России выразил обеспокоенность в связи с обострением обстановки в Сирии. Официальный представитель министерства Мария Захарова от лица МИДа призвала всех сирийских лидеров, которые могут повлиять на сложившуюся ситуацию, сделать все возможное для скорейшего завершения боевых действий, чтобы избежать жертв среди мирного населения.