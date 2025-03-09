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Bloomberg: США выступили против группы по борьбе с обходом антироссийских санкций

Ведомости

США отклонили предложение Канады о создании в G7 рабочей группы, которая занялась бы так называемым «теневым флотом» России, который якобы используется для обхода западных санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Канада, возобновляющая председательство в G7, на следующей неделе проведет саммит министров иностранных дел в Квебеке. На переговорах по формулированию совместного заявления по морским вопросам США настаивают на ужесточении формулировок в отношении Китая, одновременно смягчая формулировки в отношении России.

Помимо наложения вето на предложение Канады о создании рабочей группы для отслеживания нарушений санкций в проекте заявления «большой семерки», с которым ознакомился Bloomberg, США настаивали на исключении слова «санкции», а также формулировки, в которой говорится о способности России продолжать боевые действия на Украине, заменив ее на «получение прибыли».

24 февраля правительство Канады приняло решение ввести новые антироссийские санкции в отношении 33 физлиц и 44 компаний и организаций. Под канадские ограничения, среди прочих, попали журналист Владимир Познер и президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе. Под санкции попали российские войска РХБЗ, Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, ВКС России, Международный детский центр «Артек» и др.

24 февраля главы МИД стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против РФ, ключевым в новом пакете стал запрет на ввоз российского необработанного алюминия. Новый список ограничений включает 83 записи, в том числе 48 физлиц и 35 организаций, а также два новых критерия для санкций против владельцев «теневого флота» РФ и тех, кто поддерживает ВПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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