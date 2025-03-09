Bloomberg: США выступили против группы по борьбе с обходом антироссийских санкций

24 февраля главы МИД стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против РФ, ключевым в новом пакете стал запрет на ввоз российского необработанного алюминия. Новый список ограничений включает 83 записи, в том числе 48 физлиц и 35 организаций, а также два новых критерия для санкций против владельцев «теневого флота» РФ и тех, кто поддерживает ВПК.