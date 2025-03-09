Bloomberg: США выступили против группы по борьбе с обходом антироссийских санкций
США отклонили предложение Канады о создании в G7 рабочей группы, которая занялась бы так называемым «теневым флотом» России, который якобы используется для обхода западных санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Канада, возобновляющая председательство в G7, на следующей неделе проведет саммит министров иностранных дел в Квебеке. На переговорах по формулированию совместного заявления по морским вопросам США настаивают на ужесточении формулировок в отношении Китая, одновременно смягчая формулировки в отношении России.
Помимо наложения вето на предложение Канады о создании рабочей группы для отслеживания нарушений санкций в проекте заявления «большой семерки», с которым ознакомился Bloomberg, США настаивали на исключении слова «санкции», а также формулировки, в которой говорится о способности России продолжать боевые действия на Украине, заменив ее на «получение прибыли».
24 февраля правительство Канады приняло решение ввести новые антироссийские санкции в отношении 33 физлиц и 44 компаний и организаций. Под канадские ограничения, среди прочих, попали журналист Владимир Познер и президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе. Под санкции попали российские войска РХБЗ, Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, ВКС России, Международный детский центр «Артек» и др.
24 февраля главы МИД стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против РФ, ключевым в новом пакете стал запрет на ввоз российского необработанного алюминия. Новый список ограничений включает 83 записи, в том числе 48 физлиц и 35 организаций, а также два новых критерия для санкций против владельцев «теневого флота» РФ и тех, кто поддерживает ВПК.