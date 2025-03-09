Маск предложил ввести санкции против украинских олигархов

США ранее вводили ограничения против украинских политиков и бизнесменов, замешанных в коррупции. В 2021 г. под санкции попал олигарх Игорь Коломойский. В феврале текущего года Washington Mail писала, что Белый дом рассматривает возможность введения санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова. В администрации президента Дональда Трампа предполагают, что Труханов связан с одесской преступной группировкой, а также владеет большим количеством акций в четырех офшорных компаниях, зарегистрированных в британских «налоговых гаванях».