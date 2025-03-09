Маск предложил ввести санкции против украинских олигархов
Против десяти крупнейших олигархов Украины следует ввести санкции, считает американский бизнесмен Илон Маск. Об этом написал в соцсети X.
«Введите санкции против 10 крупнейших украинских олигархов, особенно тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке», – написал он.
Таким образом Маск прокомментировал другую публикацию, автор которой разместил фотографию развернутого перед Белом домом большого украинского флага. Пользователь задался вопросом о том, кто профинансировал эту акцию и «сколько сотен тысяч это стоило». Маск при этом не уточнил, против каких именно олигархов нужно ввести санкции.
США ранее вводили ограничения против украинских политиков и бизнесменов, замешанных в коррупции. В 2021 г. под санкции попал олигарх Игорь Коломойский. В феврале текущего года Washington Mail писала, что Белый дом рассматривает возможность введения санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова. В администрации президента Дональда Трампа предполагают, что Труханов связан с одесской преступной группировкой, а также владеет большим количеством акций в четырех офшорных компаниях, зарегистрированных в британских «налоговых гаванях».