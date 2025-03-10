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Захарова спросила главу МИД Дании о планах по защите Гренландии

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала министру иностранных дел Дании Ларсу Лёкке Расмуссену вопрос о том, каким образом его страна собирается защищать Гренландию от возможного захвата со стороны США, если Копенгаген планирует направить войска на Украину.

«Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять?», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также дипломат в шутку предположила, что охраной Гренландии могли бы заняться украинские беженцы, которые переехали в Данию.

Ранее 10 марта Расмуссен заявил о готовности Дании отправить войска на Украину в рамках миротворческой миссии по контролю за соблюдением перемирия, если такое соглашение будет достигнуто в ходе переговоров.

17 февраля The Washington Post со ссылкой на свои источники писала, что страны Европы рассматривают возможность отправки на территорию Украины от 25 000 до 30 000 военнослужащих, которые будут размещены на линии разграничения, если стороны конфликта смогут заключить соглашение о прекращении огня.

Претензии на Гренландию, которая является автономным регионом в составе Дании, неоднократно высказывал президент США Дональд Трамп. Он говорил о возможности купить или же иным способом присоединить крупнейший в мире остров к США ради его редкоземельных ресурсов, а также из-за его стратегического расположения, что позволит усилить противовоздушную оборону США. Вместе с тем конкретных шагов в этом направлении со стороны американской администрации пока предпринято не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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