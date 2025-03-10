Захарова спросила главу МИД Дании о планах по защите Гренландии

Претензии на Гренландию, которая является автономным регионом в составе Дании, неоднократно высказывал президент США Дональд Трамп. Он говорил о возможности купить или же иным способом присоединить крупнейший в мире остров к США ради его редкоземельных ресурсов, а также из-за его стратегического расположения, что позволит усилить противовоздушную оборону США. Вместе с тем конкретных шагов в этом направлении со стороны американской администрации пока предпринято не было.