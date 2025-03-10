Путин установил выплаты для получивших инвалидность ополченцев Донбасса
Получившие инвалидность участники боевых действий в Донбассе с 2014 г. получат разовые выплаты до 6 млн руб. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на портале правовых актов.
Выплаты будут установлены для ополченцев, принимавших участие в боях с 11 мая 2014 г. Получившие на фронте инвалидность 1-й группы получат единовременную выплату в 6,05 млн руб., 2-й группы – более 5,2 млн руб., 3-й группы – более 4,4 млн руб.
Правительству необходимо будет определить порядок назначения выплат в отношении лиц из числа бывших военнослужащих вооруженных сил ДНР (народной милиции республики) и народной милиции ЛНР, органов и подразделений государственной оперативно-спасательной службы ДНР. Также кабмин, согласно указу, должен обеспечить финансирование расходов на эти выплаты.
С инициативой о выплатах участникам боевых действий в Донбассе с 2014 г. выступили в Минобороны в августе 2024 г.
В 2023 г. в России был принят закон, присвоивший статус ветерана боевых действий лицам, воевавшим в Донбассе с 2014 г. Такой же статус получили контрактники, участвовавшие в спецоперации в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 г., а в Запорожской и Херсонской областях – с 30 сентября 2022 г.