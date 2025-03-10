Путин установил выплаты для получивших инвалидность ополченцев Донбасса

В 2023 г. в России был принят закон, присвоивший статус ветерана боевых действий лицам, воевавшим в Донбассе с 2014 г. Такой же статус получили контрактники, участвовавшие в спецоперации в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 г., а в Запорожской и Херсонской областях – с 30 сентября 2022 г.