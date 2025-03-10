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Путин установил выплаты для получивших инвалидность ополченцев Донбасса

Ведомости

Получившие инвалидность участники боевых действий в Донбассе с 2014 г. получат разовые выплаты до 6 млн руб. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на портале правовых актов.

Выплаты будут установлены для ополченцев, принимавших участие в боях с 11 мая 2014 г. Получившие на фронте инвалидность 1-й группы получат единовременную выплату в 6,05 млн руб., 2-й группы – более 5,2 млн руб., 3-й группы – более 4,4 млн руб.

Правительству необходимо будет определить порядок назначения выплат в отношении лиц из числа бывших военнослужащих вооруженных сил ДНР (народной милиции республики) и народной милиции ЛНР, органов и подразделений государственной оперативно-спасательной службы ДНР. Также кабмин, согласно указу, должен обеспечить финансирование расходов на эти выплаты. 

С инициативой о выплатах участникам боевых действий в Донбассе с 2014 г. выступили в Минобороны в августе 2024 г. 

В 2023 г. в России был принят закон, присвоивший статус ветерана боевых действий лицам, воевавшим в Донбассе с 2014 г. Такой же статус получили контрактники, участвовавшие в спецоперации в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 г., а в Запорожской и Херсонской областях – с 30 сентября 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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