Получившим инвалидность с 2014 году в Донбассе выплатят до 6 млн рублей

12 марта на портале проектов нормативных правовых актов стартовало общественное обсуждение проекта постановления правительства, которое позволит определять причинно-следственную связь между получением увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний ополченцами с их участием в боевых действиях в Донбассе с 11 мая 2014 г., писали «Ведомости». Тогда, согласно размещенной на портале информации об инициативе Минобороны, говорилось, что «в настоящее время не определены особенности определения причинно-следственной связи между получением увечий или заболеваний лицами, принимавшими в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 г., с участием в этих боевых действиях».