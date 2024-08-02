Получившим инвалидность с 2014 году в Донбассе выплатят до 6 млн рублей

Получившим инвалидность с 2014 году в Донбассе выплатят до 6 млн рублейЭта сумма превышает традиционные выплаты участникам других боевых конфликтов, говорят эксперты
Получившим инвалидность участникам боевых действий, которые были с 11 мая 2014 г. в составе вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР), народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), воинских формирований и органов ДНР И ЛНР, назначат единовременные выплаты в размере от 4 млн до 6 млн руб. в зависимости от группы инвалидности. Это следует из опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов проекта указа президента, разработанного Минобороны.
Инвалидам 1-й группы выплатят 6 054 415 руб., инвалидам 2-й группы – 5 236 250 руб., инвалидам 3-й группы – 4 418 086 руб., говорится в тексте проекта. Там же уточняется, что особенности определения причинно-следственной связи между получением увечий (ранений, травм, контузий) и заболеваний гражданами, признанными инвалидами, и их участием в боевых действиях будут утверждаться правительством. Финансирование расходов также возлагается на правительство, следует из текста проекта.
Минобороны должно будет определить порядок назначения выплат в отношении лиц из числа бывших военнослужащих вооруженных сил ДНР (народной милиции республики) и народной милиции ЛНР, органов и подразделений государственной оперативно-спасательной службы ДНР. В свою очередь, МВД определит порядок выплат лицам из числа бывших военнослужащих МВД ДНР, а также рядового и начальствующего состава, уволенных из органов внутренних дел ДНР и ЛНР. ФСБ поручено определить такой порядок для бывших военнослужащих министерств государственной безопасности республик.
Получение этой меры социальной поддержки не будет учитываться при определении права на получение других выплат и при предоставлении других мер поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством. Если инвалид проходит военную службу или пребывает в добровольческом формировании на момент вступления указа в силу, то такие дополнительные меры социальной поддержки будут предоставляться за вычетом уже предоставленных выплат.
Сейчас, согласно ст. 5 закона об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, в случае получения увечья или заболевания застрахованным служащим в период прохождения военной службы или сборов также полагаются выплаты. Инвалидам 1-й группы – 1,5 млн руб., инвалидам 2-й группы – 1 млн руб., инвалидам 3-й группы – 500 000 руб. Если застрахованный военнослужащий получил тяжелое увечье, то ему полагается 200 000 руб., легкое увечье – 50 000 руб., говорится там же.
Сумма, которую предлагается выплачивать участникам событий 2014 г., в десятки раз превышает выплаты, предназначенные для участников других военных конфликтов, обратил внимание военный юрист Сергей Локтев. «Спецоперация показывает, что государство готово платить достаточно большие деньги как за участие, так и за ранения, получение инвалидности и гибель», – сказал он «Ведомостям». При этом оценить, сколько людей может претендовать на выплаты, сложно, добавил он.
Какие меры соцподдержки предусмотрены для ветеранов и инвалидов боевых действий
– Бесплатный проезд на городском наземном транспорте
– Внеочередное обслуживание
– Возмещение расходов на погребение
– Ежегодная денежная выплата
– Ежемесячная денежная выплата
– Ежемесячная компенсационная выплата
– Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
– Льготы по пенсионному обеспечению
– Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями
– Обеспечение техническими средствами реабилитации
– Предоставление жилых помещений
«Я рад, что у правительства есть возможности искать дополнительные средства, чтобы решить те вопросы, которые ставят наши граждане, обращаясь в комитет и на встречах с ветеранскими организациям», – сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
12 марта на портале проектов нормативных правовых актов стартовало общественное обсуждение проекта постановления правительства, которое позволит определять причинно-следственную связь между получением увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний ополченцами с их участием в боевых действиях в Донбассе с 11 мая 2014 г., писали «Ведомости». Тогда, согласно размещенной на портале информации об инициативе Минобороны, говорилось, что «в настоящее время не определены особенности определения причинно-следственной связи между получением увечий или заболеваний лицами, принимавшими в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 г., с участием в этих боевых действиях».
По общему правилу определение причинно-следственной связи необходимо с целью установления объема обязательств государства перед этими лицами, в том числе страховых и компенсаторных выплат, пояснял ранее «Ведомостям» адвокат Александр Передрук.
В 2023 г. в России был принят закон, присвоивший статус ветерана боевых действий ополченцам, воевавшим в Донбассе с 2014 г. Такой же статус получили контрактники, участвовавшие в спецоперации в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 г., а в Запорожской и Херсонской областях – с 30 сентября 2022 г. В 2022 г. статус ветерана боевых действий получили участвующие в спецоперации добровольцы.