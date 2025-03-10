WSJ: США и Китай начали подготовку к встрече между Трампом и Си Цзиньпином
Вашингтон и Пекин начали обсуждать возможность проведения встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в июне в США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.
По данным газеты, эти обсуждения находятся на начальном этапе.
Издание указывает, что подготовка к возможному саммиту проходит на фоне ужесточения торговых пошлин и введения других ограничений администрацией Трампа в отношении Китая. По мнению газеты, такой шаг призван усилить позиции США на переговорах с Пекином.
Газета также отмечает, что обсуждение возможного саммита в июне, когда оба лидера празднуют дни рождения, указывают на желание сторон улучшить атмосферу в двусторонних отношениях на фоне разногласий в торговле.
Повышение американских пошлин на товары из Китая произошло в феврале. Президент США подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков», 2 февраля. Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%. 15 февраля американский лидер заявил о введении против Китая рекордного объема торговых пошлин, затронувших поставки товаров на $600 млрд.
В ответ Пекин установил дополнительные тарифы в размере 10 и 15% на некоторые категории импортируемых из США продуктов. Они начали действовать с 10 марта.