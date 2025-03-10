WSJ: США и Китай начали подготовку к встрече между Трампом и Си Цзиньпином

Повышение американских пошлин на товары из Китая произошло в феврале. Президент США подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков», 2 февраля. Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%. 15 февраля американский лидер заявил о введении против Китая рекордного объема торговых пошлин, затронувших поставки товаров на $600 млрд.