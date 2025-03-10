Трамп может посетить Китай в апреле
Президент США Дональд Трамп посетит Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на дипломатические источники.
Визит американского лидера может состояться уже в апреле, следует из материала. По словам одного из китайских собеседников издания, Пекину сейчас «сложнее общаться со своими американскими коллегами, чем при администрации [Джо] Байдена, поскольку Вашингтон переживает радикальные перемены».
19 января The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в окружении Трампа писала, что республиканец намерен посетить КНР в течение 100 дней после инаугурации 20 января. Целью поездки называется стремление «углубить отношения с Си Цзиньпином», которые осложнены предвыборными угрозами Трампа ввести 60%-ные пошлины на все китайские товары.
Повышение американских тарифов на товары из Китая произошло в феврале. Президент США подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков» 2 февраля. Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%. 15 февраля американский лидер заявил о введении против Китая рекордного объема торговых пошлин, затронувших поставки товаров на $600 млрд.
В ответ Пекин установил дополнительные тарифы в размере 10 и 15% на некоторые категории импортируемых из США продуктов. Они начали действовать с 10 марта.