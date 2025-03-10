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Трамп может посетить Китай в апреле

Ведомости

Президент США Дональд Трамп посетит Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на дипломатические источники.

Визит американского лидера может состояться уже в апреле, следует из материала. По словам одного из китайских собеседников издания, Пекину сейчас «сложнее общаться со своими американскими коллегами, чем при администрации [Джо] Байдена, поскольку Вашингтон переживает радикальные перемены».

19 января The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в окружении Трампа писала, что республиканец намерен посетить КНР в течение 100 дней после инаугурации 20 января. Целью поездки называется стремление «углубить отношения с Си Цзиньпином», которые осложнены предвыборными угрозами Трампа ввести 60%-ные пошлины на все китайские товары.

Повышение американских тарифов на товары из Китая произошло в феврале. Президент США подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков» 2 февраля. Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%. 15 февраля американский лидер заявил о введении против Китая рекордного объема торговых пошлин, затронувших поставки товаров на $600 млрд. 

В ответ Пекин установил дополнительные тарифы в размере 10 и 15% на некоторые категории импортируемых из США продуктов. Они начали действовать с 10 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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