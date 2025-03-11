Песков: принятые меры защиты от БПЛА позволяют обеспечивать безопасность Москвы
Все ранее принятые меры по защите от беспилотников обеспечивают безопасность Москвы, Московской области и других регионов РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее, заблаговременно. И это как раз позволяет обеспечивать защиту Москвы, Московской области, а также многих других регионов», – отметил Песков.
В ночь с 10 на 11 марта несколько российских регионов подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, всего было сбито 337 дронов. Из них 91 был уничтожен в небе над Московской областью. По информации министерства здравоохранения, в результате атаки БПЛА в Московской области погибли два человека, еще 18 получили ранения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что оба погибших были сотрудниками компании «Мираторг». Беспилотный летательный аппарат нанес удар по парковке возле производственного комплекса компании в селе Ям в городском округе Домодедово в 5:14, когда работники уже вышли на смену. На парковке произошел пожар, который был оперативно потушен прибывшими на место происшествия спасателями. По предварительным данным, повреждения получили 40 автомобилей.
СК России возбудил дело о теракте после массовой атаки БПЛА на Подмосковье. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, его расследованием займутся опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства.