Песков: принятые меры защиты от БПЛА позволяют обеспечивать безопасность Москвы

В ночь с 10 на 11 марта несколько российских регионов подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, всего было сбито 337 дронов. Из них 91 был уничтожен в небе над Московской областью. По информации министерства здравоохранения, в результате атаки БПЛА в Московской области погибли два человека, еще 18 получили ранения.