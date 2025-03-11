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Песков: принятые меры защиты от БПЛА позволяют обеспечивать безопасность Москвы

Ведомости

Все ранее принятые меры по защите от беспилотников обеспечивают безопасность Москвы, Московской области и других регионов РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее, заблаговременно. И это как раз позволяет обеспечивать защиту Москвы, Московской области, а также многих других регионов», – отметил Песков.

В ночь с 10 на 11 марта несколько российских регионов подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, всего было сбито 337 дронов. Из них 91 был уничтожен в небе над Московской областью. По информации министерства здравоохранения, в результате атаки БПЛА в Московской области погибли два человека, еще 18 получили ранения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что оба погибших были сотрудниками компании «Мираторг». Беспилотный летательный аппарат нанес удар по парковке возле производственного комплекса компании в селе Ям в городском округе Домодедово в 5:14, когда работники уже вышли на смену. На парковке произошел пожар, который был оперативно потушен прибывшими на место происшествия спасателями. По предварительным данным, повреждения получили 40 автомобилей.

СК России возбудил дело о теракте после массовой атаки БПЛА на Подмосковье. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, его расследованием займутся опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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