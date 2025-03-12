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Белый дом сообщил о телефонном разговоре Уолтца с российским коллегой

Ведомости

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц провел разговор с представителем России, чтобы обсудить пути завершения конфликта и достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Что касается России, как вы знаете, команда президента продолжает поддерживать контакт с россиянами. К сведению, наш советник по национальной безопасности Майк Уолтц сегодня провел телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту и заключить мирное соглашение между Россией и Украиной», – сказала Левитт в эфире Fox News.

Левитт также сообщила, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф направляется в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию согласиться на соглашение о прекращении огня с Украиной.

«Стив Уиткофф, специальный посланник президента, на этой неделе снова отправляется в Москву, чтобы призвать россиян подписать это соглашение, и мы надеемся, что они согласятся», – сказала она.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По их итогам стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию.

В ходе брифинга 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможные контакты с США на высшем уровне при необходимости, но, по его словам, на данный момент с американской стороны не поступало запроса о переговорах с Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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