Белый дом сообщил о телефонном разговоре Уолтца с российским коллегой

«Что касается России, как вы знаете, команда президента продолжает поддерживать контакт с россиянами. К сведению, наш советник по национальной безопасности Майк Уолтц сегодня провел телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту и заключить мирное соглашение между Россией и Украиной», – сказала Левитт в эфире Fox News.