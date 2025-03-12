Белый дом сообщил о телефонном разговоре Уолтца с российским коллегой
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц провел разговор с представителем России, чтобы обсудить пути завершения конфликта и достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Что касается России, как вы знаете, команда президента продолжает поддерживать контакт с россиянами. К сведению, наш советник по национальной безопасности Майк Уолтц сегодня провел телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту и заключить мирное соглашение между Россией и Украиной», – сказала Левитт в эфире Fox News.
Левитт также сообщила, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф направляется в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию согласиться на соглашение о прекращении огня с Украиной.
«Стив Уиткофф, специальный посланник президента, на этой неделе снова отправляется в Москву, чтобы призвать россиян подписать это соглашение, и мы надеемся, что они согласятся», – сказала она.
11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По их итогам стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию.
В ходе брифинга 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможные контакты с США на высшем уровне при необходимости, но, по его словам, на данный момент с американской стороны не поступало запроса о переговорах с Путиным.