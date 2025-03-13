Ушаков призвал доработать предложение США о 30-дневном перемирии с Украиной
Предложение о 30-дневном перемирии, которое было согласовано в ходе переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, необходимо доработать с учетом интересов России, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».
По мнению Ушакова, документ имеет поспешный характер и в нем изложен только украинский подход.
В интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой Ушаков назвал предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине «временной передышкой для украинский военных и больше ничего».
11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. Стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы.