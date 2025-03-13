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Ушаков призвал доработать предложение США о 30-дневном перемирии с Украиной

Ведомости

Предложение о 30-дневном перемирии, которое было согласовано в ходе переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, необходимо доработать с учетом интересов России, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

По мнению Ушакова, документ имеет поспешный характер и в нем изложен только украинский подход.

В интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой Ушаков назвал предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине «временной передышкой для украинский военных и больше ничего».

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. Стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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