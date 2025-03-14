Лукашенко: Белоруссия может поставить на вооружение «Орешник» к концу 2025 года
К концу 2025 г. в Белоруссии могут поставить на вооружение две установки российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».
«Мы к концу года, по-моему, две установки уже на вооружение готовы поставить», – сказал белорусский лидер (цитата по «БелТА»).
Лукашенко уточнил, что Белоруссия делает пусковые установки, основную базу, которая используется для комплекса «Орешник». Ракеты производятся в России. «И я сейчас контролирую производство этих пусковых установок», – сказал он.
Вопрос о месте размещения комплекса в Белоруссии будет обсуждаться на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. «Мы должны определить четко это место и договориться», – пояснил глава белорусского государства.
21 ноября 2024 г. Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш».
В декабре 2024 г. лидер Белоруссии попросил Путина разместить «Орешник» в республике. По словам Лукашенко, цели будут определяться военно-политическим руководством страны.
26 января Лукашенко заявил, что после получения от РФ ракетного комплекса «Орешник» он хотел бы разместить его на границе с Россией, ближе к Смоленску.