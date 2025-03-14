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Лукашенко: Белоруссия может поставить на вооружение «Орешник» к концу 2025 года

Ведомости

К концу 2025 г. в Белоруссии могут поставить на вооружение две установки российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы к концу года, по-моему, две установки уже на вооружение готовы поставить», – сказал белорусский лидер (цитата по «БелТА»).

Лукашенко уточнил, что Белоруссия делает пусковые установки, основную базу, которая используется для комплекса «Орешник». Ракеты производятся в России. «И я сейчас контролирую производство этих пусковых установок», – сказал он.

Вопрос о месте размещения комплекса в Белоруссии будет обсуждаться на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. «Мы должны определить четко это место и договориться», – пояснил глава белорусского государства.

21 ноября 2024 г. Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш».

В декабре 2024 г. лидер Белоруссии попросил Путина разместить «Орешник» в республике. По словам Лукашенко, цели будут определяться военно-политическим руководством страны.

26 января Лукашенко заявил, что после получения от РФ ракетного комплекса «Орешник» он хотел бы разместить его на границе с Россией, ближе к Смоленску.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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