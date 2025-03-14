США предложили продлить перемирие в Газе после Рамадана и Песаха
Вашингтон выступил с предложением продлить режим перемирия в Газе после Рамадана и Песаха, чтобы обеспечить дополнительное время для обсуждения условий постоянного прекращении огня, сообщили офис специального посланника Стива Уиткоффа и Совет национальной безопасности США.
Белый дом отметил, что предложение было представлено в среду вечером в Дохе Уиткоффом и старшим директором Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Эриком Трейгером.
«Согласно новому предложению, "Хамас" должен освободить живых заложников в обмен на заключенных в соответствии с предыдущими договоренностями, первая фаза перемирия будет продлена, чтобы обеспечить возобновление масштабной гуманитарной помощи, а США будут работать над устойчивым решением этого затяжного конфликта в течение продленного периода прекращения огня», – говорится в заявлении.
Белый дом сообщил, что США через катарских и египетских партнеров заявили «Хамасу», что данное предложение необходимо реализовать в ближайшее время, также они призвали немедленно освободить гражданина США и Израиля Эдана Александра.
«К сожалению, "Хамас" решил ответить на это, публично заявив о своей гибкости, но при этом выдвинув в частном порядке требования, которые совершенно нереалистичны без постоянного прекращения огня», – сказал Белый дом.
11 марта представитель «Хамаса» Абдель Рахман Шадид объявил о начале нового раунда переговоров о прекращении огня. По данным Al Mayadeen, он надеется, что этот раунд «приведет к ощутимому прогрессу на пути к началу второго этапа переговоров и проложит путь к прекращению агрессии, выводу войск из сектора Газа и завершению сделки по обмену пленными».
2 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился прекратить поставки в Газу гуманитарной помощи в связи с завершением первой фазы сделки об обмене заложников и прекращении огня в анклаве. Причиной также стал отказ «Хамаса» принять предложение Уиткоффа о продолжении перемирия на время священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах.