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США предложили продлить перемирие в Газе после Рамадана и Песаха

Ведомости

Вашингтон выступил с предложением продлить режим перемирия в Газе после Рамадана и Песаха, чтобы обеспечить дополнительное время для обсуждения условий постоянного прекращении огня, сообщили офис специального посланника Стива Уиткоффа и Совет национальной безопасности США.

Белый дом отметил, что предложение было представлено в среду вечером в Дохе Уиткоффом и старшим директором Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Эриком Трейгером.

«Согласно новому предложению, "Хамас" должен освободить живых заложников в обмен на заключенных в соответствии с предыдущими договоренностями, первая фаза перемирия будет продлена, чтобы обеспечить возобновление масштабной гуманитарной помощи, а США будут работать над устойчивым решением этого затяжного конфликта в течение продленного периода прекращения огня», – говорится в заявлении.

Белый дом сообщил, что США через катарских и египетских партнеров заявили «Хамасу», что данное предложение необходимо реализовать в ближайшее время, также они призвали немедленно освободить гражданина США и Израиля Эдана Александра.

«К сожалению, "Хамас" решил ответить на это, публично заявив о своей гибкости, но при этом выдвинув в частном порядке требования, которые совершенно нереалистичны без постоянного прекращения огня», – сказал Белый дом.

11 марта представитель «Хамаса» Абдель Рахман Шадид объявил о начале нового раунда переговоров о прекращении огня. По данным Al Mayadeen, он надеется, что этот раунд «приведет к ощутимому прогрессу на пути к началу второго этапа переговоров и проложит путь к прекращению агрессии, выводу войск из сектора Газа и завершению сделки по обмену пленными».

2 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился прекратить поставки в Газу гуманитарной помощи в связи с завершением первой фазы сделки об обмене заложников и прекращении огня в анклаве. Причиной также стал отказ «Хамаса» принять предложение Уиткоффа о продолжении перемирия на время священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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