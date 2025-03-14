Медведев отверг призыв Британии о перемирии на Украине «без каких-либо условий»
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко отверг призыв Великобритании к РФ о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий». Об этом он написал в своем официальном аккаунте в соцсети X.
С таким заявлением выступил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Дипломат посчитал, что «было бы неправильно» вводить условия для разрешения конфликта. Его слова на саммите «Большой семерки» опубликовало издание Daily Mail.
«Британия и ее министр, выражаясь дипломатически, могут засунуть эту идею себе обратно в задницу», – заявил Медведев.
14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает новостей касательно предложенного прекращения огня на Украине 17 марта. Американский лидер отметил, что переговоры с Россией продвигаются хорошо, но сама ситуация очень сложная. По мнению Трампа, если Россия не примет предложение о перемирии, это станет «плохой новостью для всего мира». В ходе интервью Трамп отметил, что его высказывание в ходе предвыборной гонки о возможности быстрого урегулирования конфликта на Украине было сделано с некоторой долей сарказма.