Медведев отверг призыв Британии о перемирии на Украине «без каких-либо условий»

14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает новостей касательно предложенного прекращения огня на Украине 17 марта. Американский лидер отметил, что переговоры с Россией продвигаются хорошо, но сама ситуация очень сложная. По мнению Трампа, если Россия не примет предложение о перемирии, это станет «плохой новостью для всего мира». В ходе интервью Трамп отметил, что его высказывание в ходе предвыборной гонки о возможности быстрого урегулирования конфликта на Украине было сделано с некоторой долей сарказма.