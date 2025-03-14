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Медведев отверг призыв Британии о перемирии на Украине «без каких-либо условий»

Ведомости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко отверг призыв Великобритании к РФ о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий». Об этом он написал в своем официальном аккаунте в соцсети X.

С таким заявлением выступил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Дипломат посчитал, что «было бы неправильно» вводить условия для разрешения конфликта. Его слова на саммите «Большой семерки» опубликовало издание Daily Mail.

«Британия и ее министр, выражаясь дипломатически, могут засунуть эту идею себе обратно в задницу», – заявил Медведев.

14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает новостей касательно предложенного прекращения огня на Украине 17 марта. Американский лидер отметил, что переговоры с Россией продвигаются хорошо, но сама ситуация очень сложная. По мнению Трампа, если Россия не примет предложение о перемирии, это станет «плохой новостью для всего мира». В ходе интервью Трамп отметил, что его высказывание в ходе предвыборной гонки о возможности быстрого урегулирования конфликта на Украине было сделано с некоторой долей сарказма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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