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Трамп ожидает новостей о предложенном прекращении огня на Украине в понедельник

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник ожидает новостей касательно предложенного прекращения огня на Украине, отметив что переговоры с Россией продвигаются хорошо.

«Как вам известно, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся заключить такое же соглашение с Россией. И на данный момент, кажется, что все складывается неплохо. Мы узнаем немного больше в понедельник, и, надеюсь, это будут хорошие новости», – сказал Трамп в интервью для программы Full Measure с Шэрил Аткиссон.

Трамп отказался отвечать на вопрос, разговаривал ли он лично с президентом России Владимиром Путиным в последние дни или часы.

«Но мы взаимодействуем с ним, и, думаю, все идет довольно неплохо. Это очень сложная ситуация», – сказал он. – «Но я действительно думаю, что все идет хорошо».

Трамп считает, что если Россия не согласится на предложение о прекращении огня, это будет «плохая новость для всего мира».

«Я думаю, что он согласится, я действительно так считаю. Я думаю, что я его довольно хорошо знаю, и мне кажется, он согласится», – добавил американский президент.

Трамп также заметил во время интервью, что его заявление во время предвыборной кампании о возможности урегулировать конфликт на Украине за один день было сказано с небольшой долей сарказма.

«Ну, я был немного саркастичен, когда сказал это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы урегулировать этот [конфликт], и думаю, что у меня это получится», – объяснил Трамп.

13 марта Трамп положительно оценил заявление Путина о прекращении огня на Украине. Он отметил, что выступление российского лидера было «многообещающим», но «неполным».

В этот же день в Москву для проведения переговоров прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Уиткофф представил российской стороне дополнительную информацию о прошедших переговорах украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Путин также через Уиткоффа передал Трампу дополнительные сигналы.

11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Впоследствии Трамп призвал Россию согласиться на временное перемирие в украинском конфликте, пригрозив ужесточением санкций в случае отказа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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