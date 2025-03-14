Трамп ожидает новостей о предложенном прекращении огня на Украине в понедельник

«Как вам известно, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся заключить такое же соглашение с Россией. И на данный момент, кажется, что все складывается неплохо. Мы узнаем немного больше в понедельник, и, надеюсь, это будут хорошие новости», – сказал Трамп в интервью для программы Full Measure с Шэрил Аткиссон.