Трамп ожидает новостей о предложенном прекращении огня на Украине в понедельник
Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник ожидает новостей касательно предложенного прекращения огня на Украине, отметив что переговоры с Россией продвигаются хорошо.
«Как вам известно, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся заключить такое же соглашение с Россией. И на данный момент, кажется, что все складывается неплохо. Мы узнаем немного больше в понедельник, и, надеюсь, это будут хорошие новости», – сказал Трамп в интервью для программы Full Measure с Шэрил Аткиссон.
Трамп отказался отвечать на вопрос, разговаривал ли он лично с президентом России Владимиром Путиным в последние дни или часы.
«Но мы взаимодействуем с ним, и, думаю, все идет довольно неплохо. Это очень сложная ситуация», – сказал он. – «Но я действительно думаю, что все идет хорошо».
Трамп считает, что если Россия не согласится на предложение о прекращении огня, это будет «плохая новость для всего мира».
«Я думаю, что он согласится, я действительно так считаю. Я думаю, что я его довольно хорошо знаю, и мне кажется, он согласится», – добавил американский президент.
Трамп также заметил во время интервью, что его заявление во время предвыборной кампании о возможности урегулировать конфликт на Украине за один день было сказано с небольшой долей сарказма.
«Ну, я был немного саркастичен, когда сказал это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы урегулировать этот [конфликт], и думаю, что у меня это получится», – объяснил Трамп.
13 марта Трамп положительно оценил заявление Путина о прекращении огня на Украине. Он отметил, что выступление российского лидера было «многообещающим», но «неполным».
В этот же день в Москву для проведения переговоров прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Уиткофф представил российской стороне дополнительную информацию о прошедших переговорах украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Путин также через Уиткоффа передал Трампу дополнительные сигналы.
11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Впоследствии Трамп призвал Россию согласиться на временное перемирие в украинском конфликте, пригрозив ужесточением санкций в случае отказа.