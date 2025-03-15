Меркель призвала к разговору об интересах России

Меркель прокомментировала также встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овального кабинете, назвав ее «удручающей». Меркель заявила, что предпочла бы «не видеть» эту встречу, особенно с учетом того, что за ней наблюдали «по всей России». Невозможно сказать, встанет ли Трамп на сторону российского лидера, добавила она.