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Меркель призвала к разговору об интересах России

Ведомости

У президента России Владимира Путина «нет оправданий» для нападения на другую страну, но обсуждать интересы Москвы необходимо, считает бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом она заявила в интервью Berliner Zeitung.

Путин, по ее мнению, пытается ослабить Евросоюз «имеющимися в его распоряжении на данный момент средствами», а частью российской военной доктрины якобы является «ослабление других стран». Так бывший политик ответила на вопрос, может ли Россия напасть на «страны Балтии, Германию и Польшу».

«У него нет никаких оправданий для нападения на другую страну. Но рассуждать об интересах России нужно обязательно», – сказала бывший канцлер.

Меркель прокомментировала также встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овального кабинете, назвав ее «удручающей». Меркель заявила, что предпочла бы «не видеть» эту встречу, особенно с учетом того, что за ней наблюдали «по всей России». Невозможно сказать, встанет ли Трамп на сторону российского лидера, добавила она.

«Но тот факт, что США совместно с Россией приняли резолюцию против территориальной целостности Украины всего за несколько дней до заседания Овального кабинета Генеральной Ассамблеи ООН, весьма удивителен и примечателен», – подчеркнула Меркель.

Меркель в феврале призвала не допустить победы России в конфликте на Украине. При это она заявила, что понимает отказ бывшего канцлера Германии Олафа Шольца от поставок Киеву крылатых ракет Taurus.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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