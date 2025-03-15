Меркель призвала к разговору об интересах России
У президента России Владимира Путина «нет оправданий» для нападения на другую страну, но обсуждать интересы Москвы необходимо, считает бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом она заявила в интервью Berliner Zeitung.
Путин, по ее мнению, пытается ослабить Евросоюз «имеющимися в его распоряжении на данный момент средствами», а частью российской военной доктрины якобы является «ослабление других стран». Так бывший политик ответила на вопрос, может ли Россия напасть на «страны Балтии, Германию и Польшу».
«У него нет никаких оправданий для нападения на другую страну. Но рассуждать об интересах России нужно обязательно», – сказала бывший канцлер.
Меркель прокомментировала также встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овального кабинете, назвав ее «удручающей». Меркель заявила, что предпочла бы «не видеть» эту встречу, особенно с учетом того, что за ней наблюдали «по всей России». Невозможно сказать, встанет ли Трамп на сторону российского лидера, добавила она.
«Но тот факт, что США совместно с Россией приняли резолюцию против территориальной целостности Украины всего за несколько дней до заседания Овального кабинета Генеральной Ассамблеи ООН, весьма удивителен и примечателен», – подчеркнула Меркель.
Меркель в феврале призвала не допустить победы России в конфликте на Украине. При это она заявила, что понимает отказ бывшего канцлера Германии Олафа Шольца от поставок Киеву крылатых ракет Taurus.