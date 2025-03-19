Путин не обсуждал с Трампом тему участия ЕС в мирных переговорах
В ходе телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом тема участия Европейского союза (ЕС) или отдельных европейских стран в мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта не затрагивалась, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
18 марта состоялся второй телефонный разговор Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США. Разговор политиков продолжался более 1,5 часов. Глава США рассказал, что центральной темой переговоров стало мирное урегулирование украинского конфликта.
Позже украинский лидер Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Финляндии, заявил, что Украина и Европа должны находиться за столом переговоров по завершению конфликта. «Все, что касается безопасности Европы, должно решаться совместно с Европой», – сказал он.