Путин не обсуждал с Трампом тему участия ЕС в мирных переговорах

Позже украинский лидер Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Финляндии, заявил, что Украина и Европа должны находиться за столом переговоров по завершению конфликта. «Все, что касается безопасности Европы, должно решаться совместно с Европой», – сказал он.