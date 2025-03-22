Al Arabiya: новые власти Сирии потребовали от России выдать Асада

Власть в Сирии сменилась в декабре 2024 г. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад получил политическое убежище в Москве. 6 марта в районах проживания этнического меньшинства алавитов, представителем которых являлся Асад, начались вооруженные стычки. В ходе столкновений погибли сотни человек, в их числе были как мирные жители, так и члены сирийских сил безопасности и бойцы, лояльные Асаду. Через несколько дней после начала стычек сирийские власти объявили о завершении операции.