Al Arabiya: новые власти Сирии потребовали от России выдать Асада
Временный президент Сирии, лидер группировки ХТШ – «Хайят Тахрир аш-Шам
«Ахмед аш-Шараа потребовал от Владимира Путина выдать Башара Асада Дамаску для суда», – говорится в заявлении Al Arabiya в X.
20 марта стало известно, что Путин направил аш-Шараа послание, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в Сирии на фоне столкновений между сторонниками новых властей и алавитами, поддерживающими Асада. Российский президент акцентировал внимание на необходимости обеспечения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии. Путин также подтвердил неизменную готовность Москвы продолжать развивать практическое взаимодействие с сирийским руководством по всем вопросам двустороннего сотрудничества.
Временный президент Сирии 13 марта подписал конституционную декларацию переходного периода. Новый основной закон, который должен, как предполагается, запустить либерализацию власти в стране, будет действовать в течение пяти лет. Эта конституционная декларация пришла на смену действовавшей с 2012 г. конституции, отмененной в конце января 2025 г., которая была введена при свергнутом президенте.
Власть в Сирии сменилась в декабре 2024 г. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад получил политическое убежище в Москве. 6 марта в районах проживания этнического меньшинства алавитов, представителем которых являлся Асад, начались вооруженные стычки. В ходе столкновений погибли сотни человек, в их числе были как мирные жители, так и члены сирийских сил безопасности и бойцы, лояльные Асаду. Через несколько дней после начала стычек сирийские власти объявили о завершении операции.