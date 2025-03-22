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Al Arabiya: новые власти Сирии потребовали от России выдать Асада

Ведомости

Временный президент Сирии, лидер группировки ХТШ – «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ)» Ахмед аш-Шараа потребовал от президента РФ Владимира Путина выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада для суда. Об этом со ссылкой на источники пишет телеканал Al Arabiya.

«Ахмед аш-Шараа потребовал от Владимира Путина выдать Башара Асада Дамаску для суда», – говорится в заявлении Al Arabiya в X.

20 марта стало известно, что Путин направил аш-Шараа послание, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в Сирии на фоне столкновений между сторонниками новых властей и алавитами, поддерживающими Асада. Российский президент акцентировал внимание на необходимости обеспечения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии. Путин также подтвердил неизменную готовность Москвы продолжать развивать практическое взаимодействие с сирийским руководством по всем вопросам двустороннего сотрудничества.

Временный президент Сирии 13 марта подписал конституционную декларацию переходного периода. Новый основной закон, который должен, как предполагается, запустить либерализацию власти в стране, будет действовать в течение пяти лет. Эта конституционная декларация пришла на смену действовавшей с 2012 г. конституции, отмененной в конце января 2025 г., которая была введена при свергнутом президенте.

Власть в Сирии сменилась в декабре 2024 г. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад получил политическое убежище в Москве. 6 марта в районах проживания этнического меньшинства алавитов, представителем которых являлся Асад, начались вооруженные стычки. В ходе столкновений погибли сотни человек, в их числе были как мирные жители, так и члены сирийских сил безопасности и бойцы, лояльные Асаду.  Через несколько дней после начала стычек сирийские власти объявили о завершении операции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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