Хуситы заявили об ударе по аэропорту «Бен-Гурион» в Израиле
Йеменские хуситы нанесли удар по международному аэропорту «Бен-Гурион» в израильской столице Тель-Авиве. Об этом заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что хуситы провели две военные операции. В результате первой из них аэропорт был атакован баллистической ракетой «Зульфикар» и гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2». По словам Сариа, цели операции были успешно достигнуты. Второй военной операцией стала атака на американскую авианосную группу USS Harry Truman в Красном море с помощью ракет и беспилотников.
27 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате двух ракет, выпущенных по территории страны из Йемена.
Шиитское движение «Ансар Аллах» атакует связанные с Тель-Авивом суда и обстреливает Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне атак западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.