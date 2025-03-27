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Хуситы заявили об ударе по аэропорту «Бен-Гурион» в Израиле

Ведомости

Йеменские хуситы нанесли удар по международному аэропорту «Бен-Гурион» в израильской столице Тель-Авиве. Об этом заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что хуситы провели две военные операции. В результате первой из них аэропорт был атакован баллистической ракетой «Зульфикар» и гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2». По словам Сариа, цели операции были успешно достигнуты. Второй военной операцией стала атака на американскую авианосную группу USS Harry Truman в Красном море с помощью ракет и беспилотников.

27 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате двух ракет, выпущенных по территории страны из Йемена.

Шиитское движение «Ансар Аллах» атакует связанные с Тель-Авивом суда и обстреливает Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне атак западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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