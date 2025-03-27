Хуситы заявили об ударе по аэропорту «Бен-Гурион» в Израиле

Он уточнил, что хуситы провели две военные операции. В результате первой из них аэропорт был атакован баллистической ракетой «Зульфикар» и гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2». По словам Сариа, цели операции были успешно достигнуты. Второй военной операцией стала атака на американскую авианосную группу USS Harry Truman в Красном море с помощью ракет и беспилотников.