Economist: США хотят добиться прекращения огня на Украине до 30 апреля
Окружение президента США стремится добиться прекращения огня на Украине до 30 апреля – к этому моменту исполнится 100 дней с момента вступления Дональда Трампа в должность. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.
«Американские официальные лица надеются заключить перемирие в течение первых 100 дней пребывания Трампа на посту президента», – говорится в публикации.
Источники издания предполагают, что Москва не торопится с переговорами, поскольку складывающаяся на фронте ситуация позволяет Кремлю придерживаться стратегии ожидания. В то же время Киев опасается, что невыгодные условия урегулирования вызовут негативную реакцию внутри страны и усилят неопределенность в будущем.
В Эр-Рияде 24 марта прошли переговоры между представителями России и США, которые длились более 12 часов. 25 марта Кремль и Белый дом опубликовали заявления, в которых описали подходы к возобновлению «зерновой сделки» в Черном море, действовавшей в 2022–2023 гг., и прекращению ударов по ТЭКу России и Украины.