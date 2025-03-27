Economist: США хотят добиться прекращения огня на Украине до 30 апреля

В Эр-Рияде 24 марта прошли переговоры между представителями России и США, которые длились более 12 часов. 25 марта Кремль и Белый дом опубликовали заявления, в которых описали подходы к возобновлению «зерновой сделки» в Черном море, действовавшей в 2022–2023 гг., и прекращению ударов по ТЭКу России и Украины.