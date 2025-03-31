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Песков: США проявляют интерес к проектам с редкоземельными металлами в РФ

Ведомости

Некоторые американские компании проявляют интерес к проектам с редкоземельными металлами в РФ. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вот только, по словам представителя Кремля, пока никаких документов по совместным проектам Москвы и Вашингтона по добыче редкоземельных металлов не подписано: санкции и ограничения для американских компаний продолжают действовать.

«Вместе с тем некоторые из них проявляют интерес. Здесь тоже пока нет конкретики, но интерес очевидно проявляется, интерес взаимный, потому что речь может идти о взаимовыгодных проектах, а это то, что мы ищем с зарубежными контрагентами», – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, пока это все лишь начальная стадия: был долгий период, когда отношения между странами опустились в свою низшую точку, поэтому теперь «предстоят значительные усилия для выправления ситуации».

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 27 марта заявил о заинтересованности США в российских энергетических технологиях. Например, в сфере сжиженного природного газа. Дмитриев также рассказал о планах Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) инвестировать в проекты по добыче редкоземельных металлов в Арктическом регионе, в том числе в Мурманской области. По его мнению, это крайне перспективное направление для развития.

24 февраля президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин сообщил о готовности к сотрудничеству с США в области редкоземельных металлов, в том числе на новых территориях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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