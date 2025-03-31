Песков: США проявляют интерес к проектам с редкоземельными металлами в РФ
Некоторые американские компании проявляют интерес к проектам с редкоземельными металлами в РФ. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вот только, по словам представителя Кремля, пока никаких документов по совместным проектам Москвы и Вашингтона по добыче редкоземельных металлов не подписано: санкции и ограничения для американских компаний продолжают действовать.
«Вместе с тем некоторые из них проявляют интерес. Здесь тоже пока нет конкретики, но интерес очевидно проявляется, интерес взаимный, потому что речь может идти о взаимовыгодных проектах, а это то, что мы ищем с зарубежными контрагентами», – сказал Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, пока это все лишь начальная стадия: был долгий период, когда отношения между странами опустились в свою низшую точку, поэтому теперь «предстоят значительные усилия для выправления ситуации».
Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 27 марта заявил о заинтересованности США в российских энергетических технологиях. Например, в сфере сжиженного природного газа. Дмитриев также рассказал о планах Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) инвестировать в проекты по добыче редкоземельных металлов в Арктическом регионе, в том числе в Мурманской области. По его мнению, это крайне перспективное направление для развития.
24 февраля президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин сообщил о готовности к сотрудничеству с США в области редкоземельных металлов, в том числе на новых территориях.