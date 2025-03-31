Песков: США проявляют интерес к проектам с редкоземельными металлами в РФ

«Вместе с тем некоторые из них проявляют интерес. Здесь тоже пока нет конкретики, но интерес очевидно проявляется, интерес взаимный, потому что речь может идти о взаимовыгодных проектах, а это то, что мы ищем с зарубежными контрагентами», – сказал Песков.