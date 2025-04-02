Силы ПВО сбили 93 украинских БПЛА над тремя регионами России

Поздним вечером 1 апреля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании в девятиэтажном доме по улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажки на улице Ленина в Таганроге из-за атаки беспилотников. Пожары были оперативно потушены. Упавший БПЛА был также найден у дома в переулке 1-м Новом. За медпомощью обратились два человека с легкими ранениями, погибших нет. С 23:15 в Таганроге был введен режим чрезвычайной ситуации. Из многоэтажки по улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 жителей, после обследования саперами им разрешат вернуться домой.