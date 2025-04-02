Силы ПВО сбили 93 украинских БПЛА над тремя регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в ночь на 2 апреля, сообщает Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников – 87 – было нейтрализовано в небе над Курской областью. Еще четыре БПЛА российские военные ликвидировали над Ростовской областью и два – над Белгородской.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при атаке беспилотников на Курск в центре города был поврежден многоквартирный дом. Обошлось без пострадавших. Обломки и двигатель сбитого беспилотника упали на крышу многоэтажки на улице Чехова, на время работы пиротехников было решено эвакуировать 60 жителей подъезда. По данным на 2:00 подъезд был полностью проверен специалистами, жители начали возвращаться домой.
Поздним вечером 1 апреля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании в девятиэтажном доме по улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажки на улице Ленина в Таганроге из-за атаки беспилотников. Пожары были оперативно потушены. Упавший БПЛА был также найден у дома в переулке 1-м Новом. За медпомощью обратились два человека с легкими ранениями, погибших нет. С 23:15 в Таганроге был введен режим чрезвычайной ситуации. Из многоэтажки по улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 жителей, после обследования саперами им разрешат вернуться домой.