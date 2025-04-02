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Силы ПВО сбили 93 украинских БПЛА над тремя регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в ночь на 2 апреля, сообщает Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников – 87 – было нейтрализовано в небе над Курской областью. Еще четыре БПЛА российские военные ликвидировали над Ростовской областью и два – над Белгородской.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при атаке беспилотников на Курск в центре города был поврежден многоквартирный дом. Обошлось без пострадавших. Обломки и двигатель сбитого беспилотника упали на крышу многоэтажки на улице Чехова, на время работы пиротехников было решено эвакуировать 60 жителей подъезда. По данным на 2:00 подъезд был полностью проверен специалистами, жители начали возвращаться домой.

Поздним вечером 1 апреля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании в девятиэтажном доме по улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажки на улице Ленина в Таганроге из-за атаки беспилотников. Пожары были оперативно потушены. Упавший БПЛА был также найден у дома в переулке 1-м Новом. За медпомощью обратились два человека с легкими ранениями, погибших нет. С 23:15 в Таганроге был введен режим чрезвычайной ситуации. Из многоэтажки по улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 жителей, после обследования саперами им разрешат вернуться домой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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