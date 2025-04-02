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Великобритания ввела санкции против гендиректора АНО «Евразия» Парутенко

Ведомости

Великобритания ввела санкции против АНО «Евразия» и ее генерального директора Нелли Парутенко. В санкционный список попали еще 11 физлиц, свидетельствуют данные на сайте правительства королевства.

Под рестрикции также попала резидент Молдавии и член совета директоров АНО Наталья Параска. Как указывает ведомство, Параска связана с оппозиционным политиком Молдавии Илоном Шором, которого Великобритания еще в 2021 г. обвинила в коррупции. Парутенко также обвинили в связях с Шором. В санкционный список попали резиденты Грузии, Молдавии и Гватемалы.

24 февраля Лондон включил в санкционный список авиакомпанию S7 (АО «Авиакомпания «Сибирь») и генерального директора телеканала «Царьград» Наталью Тюрину. Среди компаний, попавших под ограничения, указаны автомобильная группа «Авилон», компания «Грант-трейд» (санкции введены также против руководителя компании Марата Мустафьева), группа компаний «Русская энергия», «Сибантрацит», НПП «Салют», «Стройсервис».

Под ограничения также попали сооснователь авиакомпании S7 Владислав Филев, сенатор Арсен Каноков, депутат Госдумы Вадим Булавинов, бизнесмены Роман и Глеб Троценко, статс-секретарь – заместитель главы МЧС Денис Попов, банкир Игорь Ким, гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, руководитель «ЭР – телеком холдинга» Андрей Кузяев и др.

Всего, по сообщению МИДа королевства, в санкционный список было добавлено 67 юридических и физических лиц, а также 40 судов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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