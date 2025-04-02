Великобритания ввела санкции против гендиректора АНО «Евразия» Парутенко

Под рестрикции также попала резидент Молдавии и член совета директоров АНО Наталья Параска. Как указывает ведомство, Параска связана с оппозиционным политиком Молдавии Илоном Шором, которого Великобритания еще в 2021 г. обвинила в коррупции. Парутенко также обвинили в связях с Шором. В санкционный список попали резиденты Грузии, Молдавии и Гватемалы.