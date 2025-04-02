Великобритания ввела санкции против гендиректора АНО «Евразия» Парутенко
Великобритания ввела санкции против АНО «Евразия» и ее генерального директора Нелли Парутенко. В санкционный список попали еще 11 физлиц, свидетельствуют данные на сайте правительства королевства.
Под рестрикции также попала резидент Молдавии и член совета директоров АНО Наталья Параска. Как указывает ведомство, Параска связана с оппозиционным политиком Молдавии Илоном Шором, которого Великобритания еще в 2021 г. обвинила в коррупции. Парутенко также обвинили в связях с Шором. В санкционный список попали резиденты Грузии, Молдавии и Гватемалы.
24 февраля Лондон включил в санкционный список авиакомпанию S7 (АО «Авиакомпания «Сибирь») и генерального директора телеканала «Царьград» Наталью Тюрину. Среди компаний, попавших под ограничения, указаны автомобильная группа «Авилон», компания «Грант-трейд» (санкции введены также против руководителя компании Марата Мустафьева), группа компаний «Русская энергия», «Сибантрацит», НПП «Салют», «Стройсервис».
Под ограничения также попали сооснователь авиакомпании S7 Владислав Филев, сенатор Арсен Каноков, депутат Госдумы Вадим Булавинов, бизнесмены Роман и Глеб Троценко, статс-секретарь – заместитель главы МЧС Денис Попов, банкир Игорь Ким, гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, руководитель «ЭР – телеком холдинга» Андрей Кузяев и др.
Всего, по сообщению МИДа королевства, в санкционный список было добавлено 67 юридических и физических лиц, а также 40 судов.