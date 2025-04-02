Глава МИД Франции назвал войну с Ираном практически неизбежной
Если между Ираном и США в ближайшее время не будет заключена сделка по ядерной программе Исламской Республики, угроза военного столкновения «почти неизбежна», заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро в ходе заседания парламентского комитета по иностранным делам. Трансляция мероприятия проводилась на на YouTube-канале национального собрания страны.
Барро отметил, что возможность достижения соглашения ограничена, поскольку до истечения срока действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) осталось несколько месяцев.
По мнению Барро, на данный момент приоритетной задачей является достижение соглашения, которое наложит долгосрочные и поддающиеся проверке ограничения на ядерную программу Ирана. Он также заявил, что Франция выступает против появления ядерного оружия в Иране.
19 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором предложил заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев. Как сообщал портал Axios, в случае отказа шансы на военные действия США или Израиля против ядерных объектов Ирана значительно возрастают.
Хаменеи назвал письмо Трампа и его предложение «обманом», заявив, что переговоры с США невозможны. Но спустя несколько часов представительство Ирана при ООН допустило возможность обсуждения ядерной программы, если целью переговоров будет устранение опасений о возможной милитаризации, но не свертывание мирного атома. В то же время в заявлении подчеркивалось, что попытки США добиться полной ликвидации иранской ядерной программы неприемлемы.
2 апреля газета The Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных политиков и военных сообщала, что США и Израиль планируют в ближайшие недели нанести удары по ядерным объектам на территории Ирана.