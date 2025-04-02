Глава МИД Франции назвал войну с Ираном практически неизбежной

Хаменеи назвал письмо Трампа и его предложение «обманом», заявив, что переговоры с США невозможны. Но спустя несколько часов представительство Ирана при ООН допустило возможность обсуждения ядерной программы, если целью переговоров будет устранение опасений о возможной милитаризации, но не свертывание мирного атома. В то же время в заявлении подчеркивалось, что попытки США добиться полной ликвидации иранской ядерной программы неприемлемы.