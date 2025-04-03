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Силы ПВО сбили 23 украинских БПЛА над шестью регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над шестью регионами России. Об этом пишет Минобороны РФ.

Шесть беспилотников было ликвидировано в небе над Брянской областью, по пять – над Орловской и Курской областями. Четыре БПЛА российские военные нейтрализовали в Калужской области, два – в Белгородской и один – в Смоленской.

В ночь на 2 апреля силы ПВО сбили 93 украинских беспилотника, сообщало оборонное ведомство. В частности, 87 из них было нейтрализовано в небе над Курской областью, четыре – над Ростовской и два – над Белгородской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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