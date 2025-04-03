Силы ПВО сбили 23 украинских БПЛА над шестью регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над шестью регионами России. Об этом пишет Минобороны РФ.
Шесть беспилотников было ликвидировано в небе над Брянской областью, по пять – над Орловской и Курской областями. Четыре БПЛА российские военные нейтрализовали в Калужской области, два – в Белгородской и один – в Смоленской.
В ночь на 2 апреля силы ПВО сбили 93 украинских беспилотника, сообщало оборонное ведомство. В частности, 87 из них было нейтрализовано в небе над Курской областью, четыре – над Ростовской и два – над Белгородской.