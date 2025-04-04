Силы ПВО сбили 107 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Минобороны РФ.
Дроны сбили с 21:00 мск 3 апреля до 05:00 4 апреля. Самое большое число БПЛА – 34 – было ликвидировано в небе над Курской областью, еще 30 – над Орловской. Над Липецкой областью российские военные нейтрализовали 18 БПЛА, над Калужской – семь. По четыре беспилотника были уничтожены над Ростовской областью и над акваторией Азовского моря.
Еще по три беспилотника силы ПВО сбили над Тамбовской областью и Московским регионом. Два беспилотника были ликвидированы над Брянской областью и по одному – над Воронежской и Тульской.
Ночью 4 апреля Росавиация устанавливала временные ограничения на прием и отправку авиарейсов в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Ограничения действовали до 02:24 мск. Мера была необходима, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.