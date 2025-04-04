Силы ПВО сбили 107 украинских беспилотников над регионами России

Дроны сбили с 21:00 мск 3 апреля до 05:00 4 апреля. Самое большое число БПЛА – 34 – было ликвидировано в небе над Курской областью, еще 30 – над Орловской. Над Липецкой областью российские военные нейтрализовали 18 БПЛА, над Калужской – семь. По четыре беспилотника были уничтожены над Ростовской областью и над акваторией Азовского моря.