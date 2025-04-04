В апреле 2024 г. на территории закрытого посольства Украины в Москве на флагштоках были подняты Знамя Победы и флаг России. В феврале того же года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что департамент городского имущества Москвы решил прекратить договор аренды на земельный участок под посольством Украины в столице. Мера стала ответной реакцией на действия Киева в отношении российского посольства на Украине.