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Украина сохранила открытый счет в банке РФ для оплаты консульского сбора

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Украина продолжает держать открытым счет в одном из банков России. Ранее он использовался посольством в Москве для оплаты консульского сбора, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы и данные налоговой.

Отмечается, что на сайте закрытой украинской дипмиссии все еще размещены реквизиты счета для оплаты сбора. В соответствующей службе агентству сообщили, что «действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют». Доступна также и функция перевода на счет посольства.

В апреле 2024 г. на территории закрытого посольства Украины в Москве на флагштоках были подняты Знамя Победы и флаг России. В феврале того же года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что департамент городского имущества Москвы решил прекратить договор аренды на земельный участок под посольством Украины в столице. Мера стала ответной реакцией на действия Киева в отношении российского посольства на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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