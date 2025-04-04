Украина сохранила открытый счет в банке РФ для оплаты консульского сбора
Украина продолжает держать открытым счет в одном из банков России. Ранее он использовался посольством в Москве для оплаты консульского сбора, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы и данные налоговой.
Отмечается, что на сайте закрытой украинской дипмиссии все еще размещены реквизиты счета для оплаты сбора. В соответствующей службе агентству сообщили, что «действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют». Доступна также и функция перевода на счет посольства.
В апреле 2024 г. на территории закрытого посольства Украины в Москве на флагштоках были подняты Знамя Победы и флаг России. В феврале того же года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что департамент городского имущества Москвы решил прекратить договор аренды на земельный участок под посольством Украины в столице. Мера стала ответной реакцией на действия Киева в отношении российского посольства на Украине.