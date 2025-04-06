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За прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по российской энергетике в четырех регионах

Ведомости

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили семь атак по энергетической инфраструктуре четырех регионов России, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

По данным ведомства, утром 5 апреля украинским беспилотниками была повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго» в Крыму.

В Брянской области ВСУ также совершили атаку на энергообъект Хвощевская. В результате жители Севского района остались без электроснабжения. Кроме того, с применением ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинскими военными была дважды атакована высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Из-за обрыва провода без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Суземском районе.

В ночь на 6 апреля в Ростовской области в результате атаки БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии.

К утру в Воронежской области в результате атаки ВСУ с применением беспилотников были повреждены два распределительных надземных стальных газопровода низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».

В Минобороны рассказали, что, учитывая эти данные, с момента заключения соглашения между Россией и Украиной о приостановке ударов по энергетическим объектам на 30 дней украинская сторона ни на сутки не прекращала удары.

18 марта в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американский лидер предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту идею и дал соответствующую команду военным. Как сообщает Минобороны, Украина продолжает наносить удары.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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