За прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по российской энергетике в четырех регионах
За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили семь атак по энергетической инфраструктуре четырех регионов России, сообщили в Telegram-канале Минобороны.
По данным ведомства, утром 5 апреля украинским беспилотниками была повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго» в Крыму.
В Брянской области ВСУ также совершили атаку на энергообъект Хвощевская. В результате жители Севского района остались без электроснабжения. Кроме того, с применением ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинскими военными была дважды атакована высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Из-за обрыва провода без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Суземском районе.
В ночь на 6 апреля в Ростовской области в результате атаки БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии.
К утру в Воронежской области в результате атаки ВСУ с применением беспилотников были повреждены два распределительных надземных стальных газопровода низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».
В Минобороны рассказали, что, учитывая эти данные, с момента заключения соглашения между Россией и Украиной о приостановке ударов по энергетическим объектам на 30 дней украинская сторона ни на сутки не прекращала удары.
18 марта в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американский лидер предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту идею и дал соответствующую команду военным. Как сообщает Минобороны, Украина продолжает наносить удары.