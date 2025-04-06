Папа римский впервые появился на публике после выписки из больницы
Папа римский Франциск впервые появился на публике после выписки из больницы 23 марта на площади Святого Петра в Ватикане в конце мессы в честь дня больных и работников здравоохранения. Об этом сообщает портал Vatican News.
Понтифик появился перед верующими на инвалидной коляске. Он обратился к ним, пожелав хорошего воскресного дня и поблагодарив за поддержку. Сразу после этого Франциск вернулся в свою резиденцию Санта-Марта.
Как сообщили в пресс-службе Святого престола, перед тем как появиться на площади, папа римский «принял таинство примирения в базилике Святого Петра, помолился и прошел через Святые врата».
23 марта папа римский впервые за пять недель своей затяжной болезни появился на публике. Понтифик приветствовал верующих с балкона римской больницы Джемелли перед выпиской.
Решение о выписке Франциска последовало за устойчивым улучшением его состояния, рассказал вечером 22 марта глава медицинской бригады больницы Джемелли доктор Серджио Альфьери, который лечил папу от острой инфекции дыхательных путей и двусторонней пневмонии. Он подтвердил, что после госпитализации понтифика у него была острая дыхательная недостаточность из-за полимикробной инфекции, которая привела к двусторонней пневмонии. Это потребовало комбинированного фармакологического лечения, добавил Альфьери. Двусторонняя пневмония прошла, но для полного выздоровления папы необходимо время, ему предписано не менее двух месяцев выздоровления.