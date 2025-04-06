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Папа римский впервые появился на публике после выписки из больницы

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Папа римский Франциск впервые появился на публике после выписки из больницы 23 марта на площади Святого Петра в Ватикане в конце мессы в честь дня больных и работников здравоохранения. Об этом сообщает портал Vatican News.

Понтифик появился перед верующими на инвалидной коляске. Он обратился к ним, пожелав хорошего воскресного дня и поблагодарив за поддержку. Сразу после этого Франциск вернулся в свою резиденцию Санта-Марта.

Как сообщили в пресс-службе Святого престола, перед тем как появиться на площади, папа римский «принял таинство примирения в базилике Святого Петра, помолился и прошел через Святые врата».

23 марта папа римский впервые за пять недель своей затяжной болезни появился на публике. Понтифик приветствовал верующих с балкона римской больницы Джемелли перед выпиской.

Решение о выписке Франциска последовало за устойчивым улучшением его состояния, рассказал вечером 22 марта глава медицинской бригады больницы Джемелли доктор Серджио Альфьери, который лечил папу от острой инфекции дыхательных путей и двусторонней пневмонии. Он подтвердил, что после госпитализации понтифика у него была острая дыхательная недостаточность из-за полимикробной инфекции, которая привела к двусторонней пневмонии. Это потребовало комбинированного фармакологического лечения, добавил Альфьери. Двусторонняя пневмония прошла, но для полного выздоровления папы необходимо время, ему предписано не менее двух месяцев выздоровления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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