Папа римский впервые появился на публике после выписки из больницы

Решение о выписке Франциска последовало за устойчивым улучшением его состояния, рассказал вечером 22 марта глава медицинской бригады больницы Джемелли доктор Серджио Альфьери, который лечил папу от острой инфекции дыхательных путей и двусторонней пневмонии. Он подтвердил, что после госпитализации понтифика у него была острая дыхательная недостаточность из-за полимикробной инфекции, которая привела к двусторонней пневмонии. Это потребовало комбинированного фармакологического лечения, добавил Альфьери. Двусторонняя пневмония прошла, но для полного выздоровления папы необходимо время, ему предписано не менее двух месяцев выздоровления.