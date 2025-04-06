Telegraph: Трамп может навязать Украине выгодную России сделку
Президент США Дональд Трамп может предложить Украине мирную сделку, которая фактически закрепит территориальные приобретения России и окажется крайне невыгодной для Киева, полагает журналист Дэниел Джонсон в статье, опубликованной в газете The Telegraph.
Джонсон прогнозирует, что Киеву придется либо подписать мирное соглашение, выгодное для Москвы, либо лишиться американской поддержки, что негативно скажется на боеспособности вооруженных сил Украины (ВСУ).
Украина же категорически отвергает любые варианты территориальных уступок, называя их «капитуляцией». Опрошенные журналистом эксперты отмечают, что реализация такого плана потребует от США сильного давления на Украину, включая ограничение военной помощи.
По его мнению, основные пункты навязываемого Трампом мирного соглашения могут выглядеть следующим образом: замораживание конфликта по текущей линии фронта; фактическое признание российского контроля над новыми территориями; ослабление или отмена части западных санкций.
30 марта Трамп в разговоре с журналисткой телеканала NBC News заявил, что если Россия и США не смогут выйти на сделку о прекращении украинского конфликта, то Белый дом введет вторичные пошлины на российскую нефть. Подчеркивалось, что торговые пошлины могут быть введены, если в течение месяца не будет достигнута сделка о прекращении огня.
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта состоялись переговоры между представителями России и США. Они длились около 12 часов. На повестке дня был вопрос черноморской инициативы. 25 марта официальные представители России и США опубликовали заявления, в которых были изложены позиции сторон по поводу возобновления «зерновой сделки» и прекращения атак на объекты энергетической инфраструктуры России и Украины. Впоследствии Минобороны России неоднократно обвиняло Украину в нарушении условий сделки и нанесении ударов по энергетическим объектам РФ.