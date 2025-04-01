Песков: Россия продолжает контакты с американской стороной

30 марта Трамп в разговоре с журналисткой телеканала NBC News заявил, что если Россия и США не смогут выйти на сделку о прекращении украинского конфликта, то Белый дом введет вторичные пошлины на российскую нефть. Речь шла о тарифах от 25% до 50% на всю нефть. Подчеркивалось, что торговые пошлины могут быть введены, если в течение месяца не будет достигнута сделка о прекращении огня.