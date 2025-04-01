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Песков: Россия продолжает контакты с американской стороной

Ведомости

Россия продолжает контакты с американской стороной, но тема урегулирования украинского конфликта очень сложная. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты просили представителя Кремля прокомментировать угрозы американского лидера Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если президент РФ Владимир Путин не ускорит мирный процесс по Украине.

«Субстанции, которые мы обсуждаем, связанные с украинским урегулированием, очень сложные. Они требуют многих дополнительных усилий», – пояснил Песков.

30 марта Трамп в разговоре с журналисткой телеканала NBC News заявил, что если Россия и США не смогут выйти на сделку о прекращении украинского конфликта, то Белый дом введет вторичные пошлины на российскую нефть. Речь шла о тарифах от 25% до 50% на всю нефть. Подчеркивалось, что торговые пошлины могут быть введены, если в течение месяца не будет достигнута сделка о прекращении огня.

31 марта Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что Индия начала искать альтернативы российской нефти из-за угроз Трампа.

Американский президент в конце марта заявил, что рассчитывает на то, что Путин заключит мирную сделку по Украине. До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт поясняла, что Трамп был недоволен мнениями лидеров РФ и Украины по поводу конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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