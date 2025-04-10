В Кремле не стали комментировать обмен заключенными между Россией и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об обмене заключенными между Россией и США.
«Я пока не комментирую эту информацию никак», – отметил Песков на брифинге.
10 апреля The Wall Street Journal сообщила, что в этот день Россия и США провели обмен заключенными в городе Абу-Даби в ОАЭ. Российская сторона отпустила на свободу гражданку США и России Ксению Карелину, а американская – гражданина Германии и РФ Артура Петрова.
В ФСБ России подтвердили состоявшийся обмен. По данным спецслужбы, Карелина была помилована указом президента РФ Владимира Путина в апреле. Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что она находится в самолете на пути в США.
В августе 2024 г. Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам заключения по делу о госизмене. По информации следствия, 24 февраля 2022 г. она перевела деньги в интересах одной из украинских организаций. Позднее средства были направлены на помощь ВСУ. Гражданка России и США признала свою вину. Адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов говорил, что после приговора будет добиваться ее обмена, поскольку Карелина сама этого хочет.
В августе 2023 г. Петрова задержали на Кипре по запросу США. Ему предъявили обвинения по 11 пунктам. Американский минюст сообщил, что Петров, работая в российской компании Electrocom, с двумя сообщниками незаконно закупал в США микроэлектронику через подставные компании, после чего отправлял ее в Санкт-Петербург. В апреле 2024 г. апелляционный суд в Никосии дал согласие на экстрадицию обвиняемого в США.