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В Кремле не стали комментировать обмен заключенными между Россией и США

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об обмене заключенными между Россией и США.

«Я пока не комментирую эту информацию никак», – отметил Песков на брифинге.

10 апреля The Wall Street Journal сообщила, что в этот день Россия и США провели обмен заключенными в городе Абу-Даби в ОАЭ. Российская сторона отпустила на свободу гражданку США и России Ксению Карелину, а американская – гражданина Германии и РФ Артура Петрова.

В ФСБ России подтвердили состоявшийся обмен. По данным спецслужбы, Карелина была помилована указом президента РФ Владимира Путина в апреле. Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что она находится в самолете на пути в США.

В августе 2024 г. Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам заключения по делу о госизмене. По информации следствия, 24 февраля 2022 г. она перевела деньги в интересах одной из украинских организаций. Позднее средства были направлены на помощь ВСУ. Гражданка России и США признала свою вину. Адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов говорил, что после приговора будет добиваться ее обмена, поскольку Карелина сама этого хочет.

В августе 2023 г. Петрова задержали на Кипре по запросу США. Ему предъявили обвинения по 11 пунктам. Американский минюст сообщил, что Петров, работая в российской компании Electrocom, с двумя сообщниками незаконно закупал в США микроэлектронику через подставные компании, после чего отправлял ее в Санкт-Петербург. В апреле 2024 г. апелляционный суд в Никосии дал согласие на экстрадицию обвиняемого в США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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