Песков не ответил на вопрос о демонстрации тела напавшего на пост ДПС в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что нападением на пост ДПС в Чечне руководил гражданин Украины. Он говорил, что «особая ответственность» лежит на родителях и ближайших родственниках террористов. 9 апреля он заявил, что отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС нужно выдворить из Чечни, а их имущество – изъять.