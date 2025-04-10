Песков не ответил на вопрос о демонстрации тела напавшего на пост ДПС в Чечне
Кремль не ориентируется на информацию, распространяемую оппозиционными каналами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о появившихся в сети видео с публичной демонстрацией тела напавшего на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в Чечне.
«Не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем», – сказал он.
7 апреля неизвестный с ножом напал на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в городе Ачхой Мартан в Чечне. Позже стало известно, что пострадавший сотрудник полиции умер. Сам нападавший был ликвидирован. Telegram-канал Baza днем 8 апреля писал, что предполагаемый нападавший – 17-летний Эскерхан Хумашев.
10 апреля оппозиционный чеченский Telegram-канал Niyso опубликовал видео с площади в Ачхой Мартане, на котором видно лежащее тело, как утверждается, предполагаемого нападавшего перед зданием администрации города.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что нападением на пост ДПС в Чечне руководил гражданин Украины. Он говорил, что «особая ответственность» лежит на родителях и ближайших родственниках террористов. 9 апреля он заявил, что отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС нужно выдворить из Чечни, а их имущество – изъять.