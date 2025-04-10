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Песков не ответил на вопрос о демонстрации тела напавшего на пост ДПС в Чечне

Ведомости

Кремль не ориентируется на информацию, распространяемую оппозиционными каналами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о появившихся в сети видео с публичной демонстрацией тела напавшего на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в Чечне.

«Не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем», – сказал он.

7 апреля неизвестный с ножом напал на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в городе Ачхой Мартан в Чечне. Позже стало известно, что пострадавший сотрудник полиции умер. Сам нападавший был ликвидирован. Telegram-канал Baza днем 8 апреля писал, что предполагаемый нападавший – 17-летний Эскерхан Хумашев.

10 апреля оппозиционный чеченский Telegram-канал Niyso опубликовал видео с площади в Ачхой Мартане, на котором видно лежащее тело, как утверждается, предполагаемого нападавшего перед зданием администрации города.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что нападением на пост ДПС в Чечне руководил гражданин Украины. Он говорил, что «особая ответственность» лежит на родителях и ближайших родственниках террористов. 9 апреля он заявил, что отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС нужно выдворить из Чечни, а их имущество – изъять.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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