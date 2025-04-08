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Кадыров: нападением на пост ДПС в Чечне руководил гражданин Украины

Ведомости

Гражданин Украины руководил нападением на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в чеченском городе Ачхой Мартан. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам совещания с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов региона. 

«Установлены также и личности тех, кто руководил его [нападавшего] действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины. Каждого из них мы призовем к суровому ответу», – написал он в Telegram.

Кадыров добавил, что силовикам была поставлена «четкая задача – покарать каждого виновного по всей строгости закона». Глава Чечни утверждает, что «особая ответственность» лежит на родителях и ближайших родственниках террористов. По его словам, «каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких» в случае своего бездействия или поощрения «пути насилия».

«Мы не позволим никому, будь то внешние враги или внутренние провокаторы, использовать наших детей как орудие против собственного народа», – заключил он.

7 апреля неизвестный с ножом напал на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в городе Ачхой Мартан в Чечне. Позже стало известно, что пострадавший сотрудник полиции умер. Сам нападавший был ликвидирован. 

Telegram-канал Baza днем 8 апреля писал, что предполагаемый нападавший – 17-летний Эскерхан Хумашев. Канал со ссылкой на источники сообщил, что он жил в 1 км от поста. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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