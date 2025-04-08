Кадыров: нападением на пост ДПС в Чечне руководил гражданин Украины

Кадыров добавил, что силовикам была поставлена «четкая задача – покарать каждого виновного по всей строгости закона». Глава Чечни утверждает, что «особая ответственность» лежит на родителях и ближайших родственниках террористов. По его словам, «каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких» в случае своего бездействия или поощрения «пути насилия».