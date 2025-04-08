Кадыров: нападением на пост ДПС в Чечне руководил гражданин Украины
Гражданин Украины руководил нападением на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в чеченском городе Ачхой Мартан. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам совещания с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов региона.
«Установлены также и личности тех, кто руководил его [нападавшего] действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины. Каждого из них мы призовем к суровому ответу», – написал он в Telegram.
Кадыров добавил, что силовикам была поставлена «четкая задача – покарать каждого виновного по всей строгости закона». Глава Чечни утверждает, что «особая ответственность» лежит на родителях и ближайших родственниках террористов. По его словам, «каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких» в случае своего бездействия или поощрения «пути насилия».
«Мы не позволим никому, будь то внешние враги или внутренние провокаторы, использовать наших детей как орудие против собственного народа», – заключил он.
7 апреля неизвестный с ножом напал на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в городе Ачхой Мартан в Чечне. Позже стало известно, что пострадавший сотрудник полиции умер. Сам нападавший был ликвидирован.
Telegram-канал Baza днем 8 апреля писал, что предполагаемый нападавший – 17-летний Эскерхан Хумашев. Канал со ссылкой на источники сообщил, что он жил в 1 км от поста.