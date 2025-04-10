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Заявлений для прессы по итогам переговоров России и США не ожидается

Ведомости

По итогам российско-американских переговоров в Стамбуле заявлений для прессы не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Вместо этого итоги консультаций будут обнародованы позднее через официальные каналы министерств иностранных дел обеих стран.

10 апреля в здании российского генконсульства в Стамбуле в 10:00 стартовали переговоры между делегациями РФ и США. Российскую сторону представляет посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Накануне встречи Дарчиев сообщил, что Россия поднимет вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. По его мнению, восстановление авиасообщения будет способствовать укреплению официальных контактов, развитию бизнеса и упрощению поездок для граждан. Также Москва намерена обсудить возвращение дипломатической собственности, изъятой Вашингтоном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 10 апреля подчеркнул, что тема украинского конфликта не входит в повестку переговоров. Это диалог исключительно по линии МИД России и Госдепартамента США, направленный на нормализацию двусторонних отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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