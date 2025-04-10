Заявлений для прессы по итогам переговоров России и США не ожидается

10 апреля в здании российского генконсульства в Стамбуле в 10:00 стартовали переговоры между делегациями РФ и США. Российскую сторону представляет посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.