Заявлений для прессы по итогам переговоров России и США не ожидается
По итогам российско-американских переговоров в Стамбуле заявлений для прессы не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
Вместо этого итоги консультаций будут обнародованы позднее через официальные каналы министерств иностранных дел обеих стран.
10 апреля в здании российского генконсульства в Стамбуле в 10:00 стартовали переговоры между делегациями РФ и США. Российскую сторону представляет посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Накануне встречи Дарчиев сообщил, что Россия поднимет вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. По его мнению, восстановление авиасообщения будет способствовать укреплению официальных контактов, развитию бизнеса и упрощению поездок для граждан. Также Москва намерена обсудить возвращение дипломатической собственности, изъятой Вашингтоном.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 10 апреля подчеркнул, что тема украинского конфликта не входит в повестку переговоров. Это диалог исключительно по линии МИД России и Госдепартамента США, направленный на нормализацию двусторонних отношений.