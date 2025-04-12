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Келлог обвинил газету The Times в искажении его слов о «разделе Украины»

Ведомости

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины генерал Кит Келлог опроверг свои слова, переданные британской газетой The Times: издание сообщало, что он якобы предложил разделить Украину на зоны контроля по аналогии с Берлином после Второй мировой войны.

В соцсети X Келлог написал, что говорил о миротворческих силах, которые могли бы быть задействованы после установления режима прекращения огня для поддержки суверенитета Украины.

«Я имел в виду районы или зоны ответственности сил союзников (без американских войск). Я не имел в виду разделение Украины», – уточник Келлог.

11 апреля The Times писала, что, по словам Келлога, в рамках мирного соглашения Украину можно разделить «почти как Берлин после Второй мировой войны». Келлог якобы предложил, чтобы британские и французские войска заняли зоны контроля на западе страны в качестве части «сил обеспечения», а российская армия находилась на востоке. Между ними расположились бы украинские войска и демилитаризованная зона. Он также сказал, что англо-французские силы к западу от реки Днепр, которая пересекает Украину с севера на юг и проходит через Киев, «совсем не будут провокационными» для Москвы. Он добавил, что Украина – достаточно большая страна, чтобы вместить несколько армий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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