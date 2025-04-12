Келлог обвинил газету The Times в искажении его слов о «разделе Украины»
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины генерал Кит Келлог опроверг свои слова, переданные британской газетой The Times: издание сообщало, что он якобы предложил разделить Украину на зоны контроля по аналогии с Берлином после Второй мировой войны.
В соцсети X Келлог написал, что говорил о миротворческих силах, которые могли бы быть задействованы после установления режима прекращения огня для поддержки суверенитета Украины.
«Я имел в виду районы или зоны ответственности сил союзников (без американских войск). Я не имел в виду разделение Украины», – уточник Келлог.
11 апреля The Times писала, что, по словам Келлога, в рамках мирного соглашения Украину можно разделить «почти как Берлин после Второй мировой войны». Келлог якобы предложил, чтобы британские и французские войска заняли зоны контроля на западе страны в качестве части «сил обеспечения», а российская армия находилась на востоке. Между ними расположились бы украинские войска и демилитаризованная зона. Он также сказал, что англо-французские силы к западу от реки Днепр, которая пересекает Украину с севера на юг и проходит через Киев, «совсем не будут провокационными» для Москвы. Он добавил, что Украина – достаточно большая страна, чтобы вместить несколько армий.