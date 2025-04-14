В Госдуму внесли законопроект о запрете работы коллекторов
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий работу коллекторов. Инициаторами стали депутаты фракции ЛДПР, сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Документ предлагает внести изменения в закон «О потребительском кредите (займе)», а также в закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"».
Проект предлагает запретить банкам и микрофинансовым организациям продавать долг заемщика третьим лицам. Кроме того, у заемщика появится право в течение 10 дней после заключения кредитного договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности, следует из пояснительной записки.
«Нынешнее широко практикуемое психологическое давление, по сути, поведенческий терроризм и издевательство над заемщиками нужно прекращать на законодательном уровне. С коллекторами пора официально прощаться», – подчеркнул Нилов.
В марте РБК писал со ссылкой на расчеты коллекторской организации «Первое клиентское бюро» (ПКБ), что в 2024 г. российские банки продали коллекторам проблемные жилищные кредиты на 3,9 млрд руб. Это втрое превышает объем таких продаж годом ранее. Имеются в виду кредиты, которые заемщики передали профессиональным взыскателям в рамках сделок цессии (переуступки прав). По мнению экспертов, объем таких сделок будет увеличиваться после бума на ипотечном рынке.