В Госдуму внесли законопроект о запрете работы коллекторов

В марте РБК писал со ссылкой на расчеты коллекторской организации «Первое клиентское бюро» (ПКБ), что в 2024 г. российские банки продали коллекторам проблемные жилищные кредиты на 3,9 млрд руб. Это втрое превышает объем таких продаж годом ранее. Имеются в виду кредиты, которые заемщики передали профессиональным взыскателям в рамках сделок цессии (переуступки прав). По мнению экспертов, объем таких сделок будет увеличиваться после бума на ипотечном рынке.