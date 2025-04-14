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В Госдуму внесли законопроект о запрете работы коллекторов

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий работу коллекторов. Инициаторами стали депутаты фракции ЛДПР, сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Документ предлагает внести изменения в закон «О потребительском кредите (займе)», а также в закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"».

Проект предлагает запретить банкам и микрофинансовым организациям продавать долг заемщика третьим лицам. Кроме того, у заемщика появится право в течение 10 дней после заключения кредитного договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности, следует из пояснительной записки.

«Нынешнее широко практикуемое психологическое давление, по сути, поведенческий терроризм и издевательство над заемщиками нужно прекращать на законодательном уровне. С коллекторами пора официально прощаться», – подчеркнул Нилов.

В марте РБК писал со ссылкой на расчеты коллекторской организации «Первое клиентское бюро» (ПКБ), что в 2024 г. российские банки продали коллекторам проблемные жилищные кредиты на 3,9 млрд руб. Это втрое превышает объем таких продаж годом ранее. Имеются в виду кредиты, которые заемщики передали профессиональным взыскателям в рамках сделок цессии (переуступки прав). По мнению экспертов, объем таких сделок будет увеличиваться после бума на ипотечном рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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