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В 2024 году банки увеличили продажи ипотечных долгов коллекторам в три раза

Ведомости

За 2024 г. российские банки продали коллекторам проблемные жилищные кредиты на 3,9 млрд руб., что в три раза превышает объем таких продаж годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на расчеты коллекторской организации «Первое клиентское бюро» (ПКБ).

Речь идет о проблемных кредитах, которые заемщики передали профессиональным взыскателям в рамках сделок цессии (переуступки прав). Эксперты считают, что объем подобных сделок продолжит расти после бума на рынке ипотеки.

Банки также начали передавать проблемную ипотеку коллекторам значительно раньше. В 2024 г. средний срок просрочки при продаже долга составил 761 день, в то время как в 2023 г. этот показатель составлял 1389 дней. Согласно данным ПКБ, цена таких долгов возросла с 39,2 до 48,7% от суммы задолженности.

Управляющий директор ПКБ Павел Михмель отметил, что объем проблемной ипотеки в продаваемых портфелях растет третий год подряд, обновляя рекорды. Он рассказал, что рост продаж проблемной ипотеки может быть связан с необходимостью банков «расчищать баланс» от кредитов, которые им долго или затратно взыскивать самостоятельно.

Генеральный директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев пояснил, что рост объема просроченной задолженности в банковских портфелях создает дополнительную нагрузку на резервы. Такая динамика мотивирует банки выставлять на продажу все больше портфелей.

Васильев также указывает, что еще одной причиной увеличения активности банков в процессе продажи ипотечных долгов является повышение государственных пошлин за судебное взыскание.

В 2024 г. у профессиональных коллекторов сохранится высокий интерес к долговому рынку: объем новых выпусков облигаций может вырасти на треть относительно прошлого года и достичь 10 млрд руб. Такой прогноз дают аналитики инвестиционной компании «Юнисервис капитал», с которым ознакомились «Ведомости».

В 2024 г. взыскатели разместили облигации примерно на 7,5 млрд руб., говорится в исследовании. Основным драйвером увеличения объема выпусков аналитики называют неизрасходованные лимиты по программам облигаций. Другая причина возможного увеличения объема размещений – необходимость рефинансирования предстоящих погашений, как плановых, так и тех, где есть оферты (возможность досрочного погашения). Помимо этого адаптация компаний к высоким ставкам, изменение риторики Банка России в сторону возможного ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) и развитие отрасли в целом откроют дорогу и дебютантам, удельный вес которых в общем объеме потенциальных выпусков этого года может приблизиться к 20–25%, полагают в «Юнисервис капитале».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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