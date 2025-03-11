В 2024 году банки увеличили продажи ипотечных долгов коллекторам в три раза

В 2024 г. взыскатели разместили облигации примерно на 7,5 млрд руб., говорится в исследовании. Основным драйвером увеличения объема выпусков аналитики называют неизрасходованные лимиты по программам облигаций. Другая причина возможного увеличения объема размещений – необходимость рефинансирования предстоящих погашений, как плановых, так и тех, где есть оферты (возможность досрочного погашения). Помимо этого адаптация компаний к высоким ставкам, изменение риторики Банка России в сторону возможного ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) и развитие отрасли в целом откроют дорогу и дебютантам, удельный вес которых в общем объеме потенциальных выпусков этого года может приблизиться к 20–25%, полагают в «Юнисервис капитале».