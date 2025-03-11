В 2024 году банки увеличили продажи ипотечных долгов коллекторам в три раза
За 2024 г. российские банки продали коллекторам проблемные жилищные кредиты на 3,9 млрд руб., что в три раза превышает объем таких продаж годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на расчеты коллекторской организации «Первое клиентское бюро» (ПКБ).
Речь идет о проблемных кредитах, которые заемщики передали профессиональным взыскателям в рамках сделок цессии (переуступки прав). Эксперты считают, что объем подобных сделок продолжит расти после бума на рынке ипотеки.
Банки также начали передавать проблемную ипотеку коллекторам значительно раньше. В 2024 г. средний срок просрочки при продаже долга составил 761 день, в то время как в 2023 г. этот показатель составлял 1389 дней. Согласно данным ПКБ, цена таких долгов возросла с 39,2 до 48,7% от суммы задолженности.
Управляющий директор ПКБ Павел Михмель отметил, что объем проблемной ипотеки в продаваемых портфелях растет третий год подряд, обновляя рекорды. Он рассказал, что рост продаж проблемной ипотеки может быть связан с необходимостью банков «расчищать баланс» от кредитов, которые им долго или затратно взыскивать самостоятельно.
Генеральный директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев пояснил, что рост объема просроченной задолженности в банковских портфелях создает дополнительную нагрузку на резервы. Такая динамика мотивирует банки выставлять на продажу все больше портфелей.
Васильев также указывает, что еще одной причиной увеличения активности банков в процессе продажи ипотечных долгов является повышение государственных пошлин за судебное взыскание.
В 2024 г. у профессиональных коллекторов сохранится высокий интерес к долговому рынку: объем новых выпусков облигаций может вырасти на треть относительно прошлого года и достичь 10 млрд руб. Такой прогноз дают аналитики инвестиционной компании «Юнисервис капитал», с которым ознакомились «Ведомости».
В 2024 г. взыскатели разместили облигации примерно на 7,5 млрд руб., говорится в исследовании. Основным драйвером увеличения объема выпусков аналитики называют неизрасходованные лимиты по программам облигаций. Другая причина возможного увеличения объема размещений – необходимость рефинансирования предстоящих погашений, как плановых, так и тех, где есть оферты (возможность досрочного погашения). Помимо этого адаптация компаний к высоким ставкам, изменение риторики Банка России в сторону возможного ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) и развитие отрасли в целом откроют дорогу и дебютантам, удельный вес которых в общем объеме потенциальных выпусков этого года может приблизиться к 20–25%, полагают в «Юнисервис капитале».