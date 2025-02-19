Взыскатели рассказали, как часто им угрожают агрессивные должники

Каждый сотрудник центра дистанционного взыскания и урегулирования задолженности Сбербанка сталкивается с разного рода агрессией со стороны граждан в среднем до пяти раз в день, рассказал журналистам директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Денис Кузнецов. Это могут быть как единичные оскорбления, так и угрозы, добавил он. Сотрудники контактного центра коллекторского агентства АБК сталкиваются с оскорблениями более пяти раз в день, с угрозами – значительно реже, рассказал «Ведомостям» генеральный директор агентства Максим Колосков. Каждый сотрудник контактного центра микрофинансовой компании «Джой мани» в среднем сталкивается с двумя агрессивно настроенными клиентами в день, отметил руководитель отдела контроля качества Марина Ерахтина. Физического вреда сотрудникам клиенты не наносили, но психологическое давление оказывали, добавляет она.