Коллекторы могут разместить облигаций на 10 млрд рублей в 2025 году

Банки и МФО, скорее всего, в 2025 г. столкнутся с еще большим ухудшением состояния своих розничных кредитных портфелей, что приведет к росту предложения для коллекторов, рассуждает директор управления по работе с эмитентами малой и средней капитализации Совкомбанка Денис Козлов: коллекторские агентства будут использовать все возможные источники фондирования для роста своих операций. Профессиональные взыскатели будут следовать общим трендам долгового рынка, который зависит от ДКП, говорит Марихин. Если ключевая ставка и маржа в ней будут снижаться, то и стоимость фондирования для коллекторской отрасли будет более привлекательна и, следовательно, может появиться больший аппетит к заимствованиям, поясняет он.