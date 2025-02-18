Коллекторы могут разместить облигаций на 10 млрд рублей в 2025 году

Коллекторы могут разместить облигаций на 10 млрд рублей в 2025 годуПривлечение средств понадобится им для погашения выпущенных бумаг и покупки долгов
У профессиональных коллекторов сохранится в этом году высокий интерес к долговому рынку: объем новых выпусков облигаций может вырасти на треть относительно прошлого года и достичь 10 млрд руб. Такой прогноз дают аналитики инвестиционной компании «Юнисервис капитал» (есть у «Ведомостей»). В 2024 г. взыскатели разместили облигации примерно на 7,5 млрд руб., говорится в исследовании.
Основным драйвером увеличения объема выпусков аналитики называют неизрасходованные лимиты по программам облигаций. В прошлом году основной объем выпуска обеспечило коллекторское агентство ПКБ – оно разместило облигаций на 6 млрд руб. У компании есть программа биржевых облигаций на общую сумму в 10 млрд руб., из которых 9 млрд руб. уже в рынке. В середине 2024 г. сервис ID Collect (эмитент «АйДи коллект») зарегистрировал программу на 30 млрд руб., но фактический объем размещений составил 800 млн руб. Агентство судебного взыскания (АСВ) в рамках программы на 3 млрд руб. разместило выпусков на 700 млн руб., оставив более 2 млрд руб. «в запасе», говорится в исследовании.
Другая причина возможного увеличения объема размещений – необходимость рефинансирования предстоящих погашений, как плановых, так и тех, где есть оферты (возможность досрочного погашения), пишут авторы «Юнисервис капитала». По их оценкам, в 2025 г. сумма к рефинансированию может составить около 5 млрд руб. и привлечь средства на эти цели компании могут через выпуск новых облигаций.
Помимо этого адаптация компаний к высоким ставкам, изменение риторики Банка России в сторону возможного ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) и развитие отрасли в целом откроют дорогу и дебютантам, удельный вес которых в общем объеме потенциальных выпусков этого года может приблизиться к 20–25%, полагают в «Юнисервис капитале».
Увеличению активности коллекторов на долговом рынке будут способствовать и внутриотраслевые тенденции, говорится в исследовании: из-за консолидации на рынке крупные игроки будут наращивать инвестиционную активность для усиления своих конкурентных позиций, приобретения долговых портфелей и других стратегических проектов.
Зачем коллекторам долговой рынок
Для коллекторов облигационный рынок является важнейшим каналом фондирования, который позволяет привлечь большое количество розничных инвесторов и снизить зависимость от финансовых институтов, говорит представитель ID Collect. Привлечение средств через облигации необходимо для приобретения портфелей проблемной задолженности у банков и микрофинансовых организаций (МФО), указывает директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами ПКБ Олег Марихин. Важно отметить, что 70–80% вложений в долговые портфели состоят из других источников финансирования, добавляет представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Также эмитенты с помощью облигаций рефинансируют банковскую задолженность или задолженность по ранее размещенным бумагам, добавляет Марихин.
Банки и МФО, скорее всего, в 2025 г. столкнутся с еще большим ухудшением состояния своих розничных кредитных портфелей, что приведет к росту предложения для коллекторов, рассуждает директор управления по работе с эмитентами малой и средней капитализации Совкомбанка Денис Козлов: коллекторские агентства будут использовать все возможные источники фондирования для роста своих операций. Профессиональные взыскатели будут следовать общим трендам долгового рынка, который зависит от ДКП, говорит Марихин. Если ключевая ставка и маржа в ней будут снижаться, то и стоимость фондирования для коллекторской отрасли будет более привлекательна и, следовательно, может появиться больший аппетит к заимствованиям, поясняет он.
Сегмент интересен для инвестора, так как коллекторский бизнес – один из немногих, в котором остается высокая маржинальность, что особенно важно в условиях высоких ставок, считает управляющий директор «Ренессанс капитала» Дмитрий Александров. В текущих условиях вложения в профессиональных коллекторов с рейтингами ВВВ и выше выглядят как привлекательное предложение по соотношению качество/доходность, согласен Козлов. Но все может измениться, если начнут расти цены на торгах по выкупу портфелей просроченных кредитов, добавляет он.
Планы взыскателей
Сейчас на рынке облигаций основными эмитентами являются четыре коллекторских агентства – ПКБ, ID Collect, АСВ и «Служба защиты активов» (СЗА) с объемом выпуска суммарно на более 13,3 млрд руб. (по непогашенному капиталу), говорит Марихин из ПКБ. Поэтому оценку «Юнисервис капитала» на 2025 г. он считает близкой к реальности: «С учетом планов ПКБ и предварительных планов коллег объем размещения в этом году может составить более 9 млрд руб.». Марихин также не исключает выход на рынок облигаций новых эмитентов из отрасли – тогда объем размещения может превысить отметку в 10 млрд руб.
Сам ПКБ планирует разместить бумаг как минимум на 5 млрд руб., указывает Марихин. Если будут выставлены в продажу портфели проблемной задолженности по более привлекательной цене или стоимость фондирования будет ниже, то, вероятно, компании потребуется больший объем заимствований в этом году, добавляет он. Объем привлечения финансирования ID Collect в этом году может составить от 1,5 млрд до 2 млрд руб. в зависимости от потребностей бизнеса и динамики ключевой ставки, говорит его представитель.
Оценку «Юнисервис капитала» в 10 млрд руб. считает реалистичной и аналитик «Финама» Никита Бороданов. Прошлый год оказался рекордным как по количеству, так и по объему размещений, напоминает Бороданов. Он считает, что динамика 2025 г. с высокой вероятностью будет более спокойной из-за высокой ключевой ставки. По словам Бороданова, достичь 10 млрд руб. возможно, если учесть высокую вероятность появления новых эмитентов среди коллекторов на долговом рынке и наличие еще нескольких менее известных компаний.
В 2025 г. на рынок могут выйти 1–2 новых эмитента из сектора профессиональных коллекторов, считает Козлов из Совкомбанка. Вместе с выпусками уже существующих эмитентов их общий объем привлечения вполне может достичь 10 млрд руб., отмечает он.
Но Александров из «Ренессанс капитала» считает объем в 10 млрд руб. завышенным: «Даже с учетом выхода новых игроков цифра должна быть ближе к 4–5 млрд руб., исходя из исторических аппетитов игроков на этом рынке».